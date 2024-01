Chi è Fabrizio Biggio: lavoro, figli, moglie e curiosità sull'attore

Fabrizio Biggio è conosciuto al pubblico italiano per programmi come "Stracult" e "Viva Rai 2". Ecco una serie di curiosità interessanti sull'attore e conduttore televisivo.

Fabrizio Biggio è nato a Firenze il 27 giugno 1974. Attore e conduttore televisivo, ha iniziato la sua carriera negli anni '90 partecipando a "I soliti idioti" insieme al collega e amico Francesco Mandelli.

Oggi, invece, affianca Fiorello in "Viva Rai 2". La sua carriera, infatti, è ricca di partecipazioni e conduzioni, oltre al suo rinomato ruolo di attore, che a breve lo vedrà nel film "I soliti idioti 3", con precisione il 25 gennaio. Andiamo alla scoperta di alcune imperdibili curiosità sulla vita privata di Fabrizio Biggio.

Chi è Biggio che lavora con Fiorello? Biografia dell'attore e conduttore toscano

Da padre pugliese e madre francese, Fabrizio Biggio è nato a Firenze sotto il segno del Cancro. Debutta nel mondo della tv a soli 23 anni, con il programma "La zanzara in classe".

Tuttavia, sarà il 2000 l'anno più importante di Biggio. Infatti, da qui inizierà il sodalizio professionale con Francesco Mandelli, suo collega a MTV, che gli darà grande popolarità.

Insieme, infatti, daranno origine a "I soliti idioti", una coppia dalla comicità demenziale, che permetterà a Fabrizio Biggio di approdare perfino a Sanremo per ben 2 volte. La prima nel 2012 come ospite, mentre la seconda nel 2015, in gara con il brano "Vita d'inferno".

Nel 2011 Mandelli e Biggio produrranno anche il loro primo film, dal titolo "I soliti idioti", che si rivelerà un grande successo. L'incasso, infatti, sarà di circa 10 milioni di euro.

Fabrizio Biggio ha però lavorato anche in radio, conducendo nel 2010 "Ventura Football club" su Radio 1 con Simona Ventura. Dal 2017, invece, è tornato in televisione con il programma "Stracult Live Show", trasmesso in seconda serata su Rai 2 con Andrea Delogu e Mario Giusti. Dal 2022, invece, conduce "Viva Rai 2" con Fiorello.

Quanto è alto Biggio?

Fabrizio Biggio è alto 1 metro e 85 e oggi ha 49 anni.

Chi è Valentina De Ceglie? Vita privata e figli di Biggio

Per quanto riguarda la vita privata, Fabrizio Biggio è felicemente sposato con Valentina De Ceglie, una donna in grado di sopportare il suo disordine e la sua confusione.

Proprio l'attore toscano, infatti, ha sempre dichiarato di essere molto disordinato, cosa che le sue compagne del passato non hanno mai accettato. La coppia oggi ha 2 figli, Alo e Bianca. Valentina è cugina di Alessia Marcuzzi e, come Filippo, lavora a stretto contatto con il mondo televisivo, seppur dietro le quinte.

Fabrizio Biggio: il ritorno al cinema con "I soliti idioti 3"

Dopo più di 10 anni, Fabrizio Biggio tornerà al cinema il 25 gennaio insieme a Francesco Mandelli con "I soliti idioti 3". Il film, prodotto da Roadmovie e distribuito da Medusa Film, riporta in scena i loro personaggi più iconici.

Tra questi si ricordano Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli "zarri" Patrick e Alexio, fino alla coppia di omosessuali, Fabio e Fabio.

Dopo essere stati campioni di incassi con i due film del 2011 e del 2012, Biggio e Mandelli portano in scena il racconto della contemporaneità, attraverso 5 storie parallele che hanno come denominatore comune il tema della famiglia, sempre al centro del dibattito storico e culturale del paese.