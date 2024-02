Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André: testo e significato del brano

Diodato si esibisce al fianco di Jack Savoretti in "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André al Festival di Sanremo 2024. Ecco testo e significato del toccante brano.

Diodato duetta con Jack Savoretti nel celebre e toccante brano "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André nella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2024.

"Amore che vieni, amore che vai" fu pubblicata nell'aprile del 1966 all'interno del 45 giri Geordie/Amore che vieni, amore che vai, e successivamente inserita nell'album Tutto Fabrizio De André dello stesso anno.

Testo di Amore che vieni, amore che vai

Quei giorni perduti a rincorrere il vento

A chiederci un bacio e volerne altri cento

Un giorno qualunque li ricorderai

Amore che fuggi da me tornerai

Un giorno qualunque li ricorderai

Amore che fuggi da me tornerai

E tu che con gli occhi di un altro colore

Mi dici le stesse parole d'amore

Fra un mese fra un anno scordate le avrai

Amore che vieni da me fuggirai

Fra un mese fra un anno scordate le avrai

Amore che vieni da me fuggirai

Venuto dal sole o da spiagge gelate

Perduto in novembre o col vento d'estate

Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai

Amore che vieni, amore che vai

Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai

Amore che vieni, amore che vai

Il significato del brano

L'oscillazione dell'amore, tema centrale del brano "Amore che vieni amore che vai", la rende un capolavoro senza tempo nel panorama delle canzoni d'amore.

Non si tratta soltanto di un amore ideale o tangibile, ma di un'indagine sull'essenza stessa dell'amore umano. La canzone delinea l'incertezza che permea le relazioni amorose, mettendo in luce la fragilità che può caratterizzarle.

Questa fragilità non riguarda soltanto l'amore verso un partner, ma si estende al concetto di amore per sé stessi. È un viaggio interiore, dove i nostri sentimenti si trasformano senza chiedere il nostro permesso, portandoci a percepire la realtà in modi sempre nuovi e sorprendenti.

