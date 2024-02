Chi è Fabrizio Moro: vita, carriera e fidanzata del brillante cantautore italiano

Tra i cantautori più apprezzati degli ultimi anni spunta anche il nome di Fabrizio Moro. Non si tratta di un cantante qualunque: a lui dobbiamo riconoscere il merito, armato di chitarra, di aver riportato in auge la figura del cantautore.

Fabrizio Moro ha infatti seguito le orme dei nomi più celebri nel cantautorato italiano, come Lucio Battisti, Fabrizio De André e altri grandi artisti. Fabrizio moro ha saputo riadattare il genere alle esigenze degli anni Duemila, ritagliando si uno spazio nella scena musicale italiana.

La particolare carriera musicale di Fabrizio Moro

Fabrizio Mobrici, questo è il vero nome di Fabrizio Moro, nasce a Roma nel 1975. Cresce nel quartiere di San Basilio, uno dei più difficili della Capitale. Dopo aver frequentato l'Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, si trasferisce con la famiglia a Sant’Angelo Romano.

Qui ha iniziato ad esibirsi nei locali romani, armato solo della sua chitarra e della sua voce. Da ragazzo aveva infatti imparato a suonare da autodidatta.

In un'intervista rilasciata al settimanale Di più, ha dichiarato di aver abusato di alcol e droga dai 18 ai 27 anni. La decisione di disintossicarsi giunse in seguito alle analisi del sangue e della paura di morire, rinforzata anche da un temporaneo disturbo ipocondriaco.

Il vero successo arriva però solo nel 2000, dopo la pubblicazione del suo primo album "Fabrizio Moro" e dopo la prima partecipazione a Sanremo.

Le volte a Sanremo di Fabrizio Moro

Nel 2000 Fabrizio Moro partecipa per la prima volta a Sanremo. Dopo queste ce ne saranno moltissime altre: in tutta la sua carriera si contano almeno 7 presenze sul palco dell'Ariston.

Nel 2007 partecipa alla 57ª edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Pensa, dedicato alle vittime della mafia. Questa gli è valsa la vittoria e il premio della critica Mia Martini. Lo si vede di nuovo l'anno successivo, con la canzone Eppure mi hai cambiato la vita, classificandosi al terzo posto.

Partecipa al Festival anche nel 2010 con il brano Non è una canzone, questa volta nella categoria Artisti, e nel 2017 con Portami via. Di nuovo lo si vede tra i Big sul palco dell'Ariston nel 2018, con il collega e amico Ermal Meta. I due portano il brano di denuncia Non mi avete fatto niente, che si aggiudica la vittoria.

Nel febbraio 2022 prende parte al Festival di Sanremo con il brano Sei tu, con il quale si colloca al 12º posto in classifica e vince il premio Bardotti come miglior testo.

Partecipa alla kermesse della canzone italiana anche come autore: nell'edizione del 2012 scrivendo per Noemi Sono solo parole, e in quella del 2016 scrivendo Finalmente piove per Valerio Scanu.

Nel 2024 Fabrizio Moro è stato annunciato tra i protagonisti del Festival di Sanremo, ancora una volta, seppur solo come ospite nella serata dei duetti con il rapper Il Tre per riproporre un medley dei suoi più grandi successi.

La vita privata: la fidanzata di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro è sempre stato riservato sul suo privato. Della sua vita privata, quindi, si sa ben poco, salvo quello che l'artista ha raccontato di sè nelle diverse interviste che sono state rilasciate nel corso degli anni.

Fabrizio Moro è stato fidanzato per molti anni con Giada Domenicone, laureata in Architettura d’Interni presso l’Università La Sapienza di Roma. Giada ha sempre cercato di non apparire sulle copertine delle riviste di gossip, e anche sui social preferisce tutelare la sua privacy.

La coppia ha avuto due figli: Libero e Anita, ma si sono separati nel 2019. Dopo un periodo di lontananza dalle cronache di gossip, nel 2023 Moro è stato accostato con insistenza alla modella Roberta Marcis. Non è possibile sapere però se davvero i due formino una coppia.

3 curiosità su Fabrizio Moro

Ecco alcune curiosità sul cantautore romano che ti stupiranno