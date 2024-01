Chi vincerà Sanremo 2024? Ecco i favoriti secondo le quotazioni del FantaSanremo

L'attesa sta per finire: Sanremo si avvicina e vengono rivelate i nomi dei favoriti alla vittoria in base alle quotazioni del FantaSanremo.

Il momento tanto atteso da tutti gli italiani sta per arrivare: Sanremo si avvicina e parte la curiosità su chi possa vincere la nuova edizione del Festival della canzone italiana.

Tanti sono i cantanti in gara: scopriamo chi è il favorito secondo le quotazioni e il FantaSanremo.

Sanremo 2024: chi vincerà la nuova edizione?

Dopo aver svelato le conduttrici di Sanremo 2024, non resta che immergerci nella gara, cercando di capire chi possa vincere la nuova edizione del Festival.

I cantanti in gara non sono mai stati così numerosi, scelta dipesa dallo stesso Amadeus e dalla sua volontà di offrire un'edizione senza precedenti, portando gli italiani a restare svegli fino a tarda notte dinanzi la televisione.

Parte ora la curiosità su chi tra i cantanti possa avere la meglio, sfruttando anche la possibilità di gareggiare all'Eurovision: scopriamo insieme chi sono i favoriti.

I favoriti alla vittoria secondo FantaSanremo 2024

Per individuare il potenziale vincitore di Sanremo 2024, bisogna prendere in considerazione tutti i dati presenti su internet, come le quotazioni sui siti di scommesse e quelle del FantaSanremo, gioco che ogni anni entusiasma gli spettatori.

Secondo le quote in circolo, la favorita alla vittoria sembrerebbe essere Alessandra Amoroso, di ritorno sul palco dopo l'esperienza da ospite nel 2021.

Con il suo brano intitolato "Fino a Qui", la cantante salentina sembra essere la papabile vincitrice, con una quota che oscilla tra 3,5 e 5 e come evidenzia la quantità di Baudi elevata per averla nella squadra del FantaSanremo.

Ma non è detta l'ultima: altri cantanti rientrano nei favoriti per la vittoria.

Non solo Alessandra Amoroso: chi sono i favoriti alla vittoria di Sanremo 2024

Il nome di Alessandra Amoroso non è l'unico a comparire nella lista dei favoriti alla vittoria: subito dopo compare infatti quello di Geolier, rapper napoletano che porterà sul palco il brano "I p'me, tu p'te".

La sua sarebbe la quota sorpresa, a cui potrebbe aggiungersi la conferma di Annalisa, cantante che mai come quest'anno ha conquistato l'Italia, avendo tutte le carte in regola per poter vincere Sanremo 2024.

Le quote sono anche molto basse nei confronti di Angelina Mango e Mahmood, due dei cantanti più desiderati all'interno della squadra del FantaSanremo, dovendo però fare i conti con un valore in Baudi molto alto.

Molti però sono certi che il prossimo vincitore possa essere una donna, dato che Arisa nel 2014 sia stata l'ultima a ottenere l'ambito premio: questo potrebbe essere l'anno giusto, ma non è detta l'ultima parola.

Leggi anche: Chi è Geolier, vita privata, canzoni famose e carriera del rapper napoletano