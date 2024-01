Fantasanremo: l'elenco completo dei bonus e malus 2024

Così come Amadeus sta preparando il suo Festival di Sanremo 2024, molti dei telespettatori sono già impegnati a creare le squadre del Fantasanremo. Vediamo quali sono i bonus e i malus di questa edizione.

Fantasanremo: ecco la lista dei bonus e malus 2024

Dopo aver preparato la squadra del Fantasanremo dovete assolutamente conoscere i bonus e i malus 2024. Come suggerisce il termine, si tratta delle azioni che vi consentono di ottenere o perdere punti. Ovviamente, a compierle sono i 5 artisti che avete scelto per la vostra 'scuderia'. Partiamo dai bonus, precisamente dal piazzamento: +20 punti se nella top ten della classifica della prima e quarta serata, oppure +20 punti nella top five della classifica della seconda e terza serata.

Per i premi della Critica - Mia Martini, Sala Stampa Lucio Dalla, Sergio Bardotti, Giancarlo Bigazzi e Sergio Endrigo - abbiamo +25 punti, mentre per tutti gli altri premi non citati +10 punti. Di seguito, l'elenco dei bonus Amarcord:

• Bonus Dargen: indossa occhiali da sole +5 punti

• Bonus Ariete: indossa un cappello +5 punti

• Bonus Truppi: indossa una canottiera +10 punti

• Bonus Emma: indossa una corona o una tiara +10 punti

• Bonus Berti: outfit raffigurante capesante +10 punti

• Bonus Elettra: twerking +10 punti

• Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +20 punti

• Bonus Morandi: scopa sul palco +18 punti

• Bonus Rosa: bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica) +10 punti

• Bonus Achille: “sdraiato a terra come i Doors” +10 punti

• Bonus Rkomi: scapezzolata (il vedo non vedo non vale) +10 punti

• Bonus Måneskin: scapezzolata (il vedo non vedo non conta) +10 punti.

Di seguito, invece, i bonus serali 2024:

• Artista presentato da co-conduttore +5 punti

• Artista presentato da ospite +10 punti

• Artista presentato da ospite internazionale +15 punti

• Primo artista 'presentatore' di serata +5 punti

• Ultimo artista 'presentatore' di serata +5 punti

• Dirige l'orchestra il Maestro Enrico Melozzi +20 punti

• Dirige l'orchestra il Maestro Beppe Vessicchio +25 punti

• Suona uno strumento (nei gruppi è valido solo per il cantante, non per eventuali coristi) +10 punti

• Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia) +5 punti

• Scalzo/a +5 punti

• Ballerini +10 punti

• Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini) +15 punti

• Scende in platea +15 punti

• Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti +10 punti

• Mic drop +20 punti

• Slickback +25 punti

• Spaccata +25 punti

• Stage diving +30 punti

• Maracaibo: trenino del pubblico +30 punti

• Sfazzolettata del pubblico +30 punti

• Invasione di palco non programmata +30 punti

• Parolacce +10 punti

• Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione +10 punti

• Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra +10 punti

• Parole di ringraziamento post-esibizione +5 punti

• Standing ovation del pubblico dell'Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato) +20 punti

• Standing ovation dell'orchestra +30 punti

• Ultimo artista a esibirsi (ogni serata, esclusi eventuali spareggi e bis) +10 punti

Di seguito, i bonus Premium:

• Bonus Bontempi: Si esibisce insieme alla FantaSanremo Orchestra +20 punti

• Bonus Chanteclair: Outfit piumato +10 punti, si esibisce al cantar del gallo (primo artista a esibirsi) +10 punti, alza la cresta (esibizione o parte di essa sulla scalinata dell’Ariston) +10 punti

• Bonus Ciobar - Una parentesi di dolcezza: Parentesi coccolosa (abbraccia Amadeus) +10 punti, parentesi giocosa (batte il 5 al co-conduttore) +10 punti, parentesi sentimentale (commozione, se con evidente lacrimazione il bonus raddoppia) +5 punti

• Bonus Generali - Partner di vita: vince la serata delle cover +25 punti, dedica la canzone a un familiare, amico o partnern+10 punti, scende la scalinata mano nella mano con un ospite +10 punti

• Bonus Lavazza: il cantante lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara +20 punti

• Bonus Perlana - Outfit nuovo? No, lavato con Perlana: Outfit total black +10 punti, pantaloni a zampa +15 punti, giacca di tuta in stile acetato +20 punti

• Bonus Rotoloni Regina - Sanremo non finisce mai: si esibisce dopo mezzanotte +5 punti, si esibisce dopo l'una +10 punti, artista che rimane più a lungo sul palco +10 punti

• Bonus solidale ActionAid: dona uno o più fiori al direttore d’orchestra +10 punti

Per quanto riguarda i bonus settimanali abbiamo:

• Diretta social con @fantasanremo +10 punti

• Palpatina alla statua di Mike Bongiorno +10 punti

• Disegna i baffi sul proprio manifesto del tour per le vie di Sanremo +10 punti

Infine, ci sono i bonus/malus posizioni in classifica della serata finale:

• 1° classificato +100 punti

• 2° classificato +75 punti

• 3° classificato +60 punti

• 4° classificato +50 punti

• 5° classificato +40 punti

• 6° classificato +36 punti

• 7° classificato +32 punti

• 8° classificato +28 punti

• 9° classificato +24 punti

• 10° classificato +20 punti

• 11° classificato +16 punti

• 12° classificato +12 punti

• 13° classificato +8 punti

• 14° classificato +4 punti

• 15° classificato 0 punti

• 16° classificato -2 punti

• 17° classificato -4 punti

• 18° classificato -6 punti

• 19° classificato -8 punti

• 20° classificato -10 punti

• 21° classificato -12 punti

• 22° classificato -14 punti

• 23° classificato -16 punti

• 24° classificato -18 punti

• 25° classificato -20 punti

• 26° classificato -22 punti

• 27° classificato -24 punti

• 28° classificato -26 punti

• 29° classificato -28 punti

• 30° classificato +30 punti

Fantasanremo 2024: i malus a cui prestare massima attenzione

Così come i bonus, il Fantasanremo presenta anche diversi malus a cui prestare attenzione. Di seguito l'elenco dei comportamenti che fanno perdere punti: