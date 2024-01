Non sapete chi prendere in squadra al Fantsanremo? Abbiamo per voi alcuni consigli utili per creare una formazione di artisti vincenti. La vittoria ovviamente non è garantita perché tutto dipenderà dal comportamento dei cantanti in gara, però molti di essi sono ben quotati per il traguardo finale e potrebbero farvi ottenere tanti punti e di conseguenza trionfare al gioco.

Fantsanremo 2024, chi prendere il squadra per provare a vincere al gioco: i Big

Nella vostra squadra che competerà al Fantasanremo non possono mancare i Big. Quando si parla di Big si fa riferimento agli artisti che oltre ad essere incredibilmente famosi hanno già vinto il Festival di Sanremo almeno una volta. Loro sono gli artisti più quotati per la vittoria finale ed è infatti consigliato sceglierli anche come capitani. A seconda dei baudi (monete virtuali) potete avere anche più di un Big ed accumulare più punti.

Tra i Big più quotati per la vittoria finale, quest'anno, abbiamo: Alessandra Amoroso a 4,00, i Negramaro a 6,00 e Annalisa a 7,50. Nonostante le quote siano più alte, tra gli altri Big su cui puntare in quadra, sono consigliati anche: Diodato, Mr. Rain, Emma, Fiorella Mannoia e Mahmood.

In quest'ottica, sarebbe meglio prendere due Big, magari uno più quotato alla vittoria finale e un altro meno quotato che può però piazzarsi bene in classifica ed ottenere un punteggio molto alto.

I giovani e gli adulti

Non si può realizzare una squadra composta solo da Big, anche perché i baudi a disposizione sono solo 100 e dunque è necessario aggiungere altri artisti al vostro gruppo.

In questo caso, per i tre slot liberi, conviene puntare o su due artisti già noti ma più adulti ed un giovane, oppure su due giovani ed un artista più adulto. Entrambe le combinazioni sono potenzialmente vincenti ma qui bisogna fare un'analisi più approfondita.

Bisognerà scegliere in base a coloro che, secondo i vostri pronostici, assumeranno più atteggiamenti sul palco (e fuori) che fanno guadagnare punti al Fantasanremo.

Per fare un esempio, Dargen D'amico sarebbe perfetto in squadra in quanto canta sempre con gli occhiali da sole. Proprio in suo onore, infatti, è stato creato il cosiddetto "Bonus Dargen", che regala 5 punti ad ogni artista che si esibisce con gli occhiali da sole.

Un esempio di squadra equilibrata

Questo che stiamo per farvi è l'esempio di una squadra che ha del potenziale ed oltre ad essere equilibrata potrebbe essere anche potenzialmente vincete.

Il capitano è Dargen D'Amico (22 baudi), che parte già con il "Bonus Dargen" che farà impennare il risultato.

Poi segue un big, Mahmood (21 baudi) che è tra i papabili per la vittoria finale e può ottenere un ottimo piazzamento nella classifica generale.

Potete anche cambiare capitano e magari scegliere Mahmood al posto di Dargen D'Amrico.

Un altro ottimo artista in quadra è anche Irama (19 baudi) che oltre ad essere un cantante che conosce bene il palco dell'Ariston è uno dei giovani che potrebbe assumere più atteggiamenti utili ai punti del Fantasanremo.

Tra i giovani di questa squadra c'è anche Rose Villain (19 baudi) che è alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo e oltre a voler fare bene al Festival, vorrà sicuramente puntare anche a fare punti al Fantasanremo.

Infine, tra i più adulti, troviamo i Ricchi e Poveri (18 baudi). Veterani del Festival di Sanremo, hanno già trionfato nel 1985 e quest'anno, oltre a provare di nuovo a vincere la competizione canora, sicuramente proveranno a farsi amare anche dal pubblico più giovane cercando di ottenere punti al Fantasanremo.

Leggi anche: Che nome dare alla tua squadra di FantaSanremo 2024? 15 idee di nomi divertenti