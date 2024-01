FantaSanremo, i gadget ufficiali: ecco dove comprarli e quanto costano

Così come il Festival di Sanremo 2024 sta scaldando i motori, anche il FantaSanremo si prepara a scendere in campo con svariati gadget. Vediamo dove comprarli, che oggetti sono disponibili e quanto costano.

FantaSanremo, gadget: ecco dove comprarli e quanto costano

Nato come un semplice gioco tra amici, il FantaSanremo si è trasformato in una 'competizione' che coinvolge tutta Italia. Perfino quanti non hanno mai apprezzato il Festival di Sanremo si sono avvicinati al game e, di conseguenza, hanno iniziato a seguire la kermesse musicale. Visto il successo, quindi, non stupisce che siano spuntati svariati gadget del gioco.

Un vero e proprio merchandising ufficiale di FantaSanremo, che comprende: felpe, magliette, canottiere, cover e PopSockets per il telefono. I gadget si trovano in vendita su Amazon e non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Senza ombra di dubbio, è l'abbigliamento a colpire l'attenzione, specialmente per le stampe. Al momento, ce ne sono quattro: "Shut up and take my Baudi", "Invasione di palco non programmata + 30", "FantaSanremo Arcade" e "Standing Ovation + 20". Tutti i capi, dalla t-shirt alla la felpa con o senza cappuccio, passando per la canotta, sono disponibili in tutte le taglie e in numerose varianti di colore. Anche i gadget per il telefono sono adattabili a diversi modelli.

Tutti pazzi per il FantaSanremo: quanto costano i gadget?

I prezzi dei gadget del FantaSanremo cambiano in base al prodotto che si sceglie. Le t-shirt vengono 16,99 euro, mentre le felpe con cappuccio 31,99 euro e quelle senza cappuccio 28,99 euro. Le maglie di cotone a manica lunga costano 19,99 euro e le canotte 16,99 euro.

Per quanto riguarda gli accessori per i cellulari, i PopSockets vengono 14,99 euro, mentre le cover 17,99 euro. A queste cifre, laddove non si abbia un abbonamento Prime ad Amazon, si devono aggiungere le spese di spedizione.

Considerando che il FantaSanremo è diventata ormai una vera e propria competizione parallela al Festival, siamo pronti a scommettere che anche il merchandising ufficiale avrà un grande successo.

Ricordiamo che il Festival di Sanremo, e di conseguenza il gioco, debutta martedì 6 febbraio e va in onda per cinque serate. La finalissima è sabato 10 febbraio. Secondo i bookmakers, a trionfare sarà uno tra Annalisa, Angelina Mango e Geolier. In gara ci sono ben 30 cantanti, che porteranno sul palco dell'Ariston altrettanti inediti.