Che nome dare alla tua squadra di FantaSanremo 2024? 15 idee di nomi divertenti

Vorresti partecipare al FantaSanremo ma non sai proprio che nome dare alla tua squadra di 5 Big per iscriverti al gioco? Niente Paura! Ecco 15 idee.

Giocare al FantaSanremo è diventata una tradizione molto amata dai fan del Festival della Canzone Italiana. Ogni anno, da quando è stato creato nel 2020, gli spettatori più affezionati del Festival formano la loro squadra per partecipare alla competizione.

Ogni squadra deve comprendere 5 cantanti in gara, avere un capitano e un nome originale. Perciò, richiede strategia ma anche un pizzico di creatività. Se vorresti partecipare e sei alla ricerca di un nome divertente e unico, ecco una lista di 15 idee per iniziare a giocare.

FantaSanremo 2024: come si gioca, cosa si vince e come scegliere il nome perfetto per le squadre

Il FantaSanremo è un gioco nato nel 2020 su iniziativa di un gruppo di amici appassionati del Festival di Sanremo. Ispirandosi a un gioco in voga tra i fan de Il Trono di Spade, il Fanta-Game of Thrones, la cui ultima edizione si è tenuta nel 2019, in occasione dell'ultima stagione della serie, il gruppo inventa le regole di FantaSanremo.

Il gioco è molto semplice: ogni giocatore ha disposizione 100 monete speciali, i "Baudi", in onore del celebre conduttore Pippo Baudo, per mettere insieme una squadra composta da 5 cantanti scelti tra i Big in gara. Di questi cantanti, uno deve essere scelto come capitano.

Dopodiché, prima di potersi iscrivere alla lega generale e iniziare a giocare, è necessario scegliere un nome con cui battezzare la propria squadra. Per sceglierlo, ci si può ispirare ai nomi dei cantanti in gara o a quello del direttore artistico Amadeus, creando qualche buffo gioco di parole, oppure ai tanti meme che ogni anno affollano i social durante la settimana di Sanremo. Con un po' di creatività, c'è l'imbarazzo della scelta.

Le iscrizioni aprono poco dopo l'annuncio dei Big in gara e chiudo subito prima l'inizio della kermesse Sanremese. Per partecipare basta iscriversi sul sito fantasanremo.com oppure scaricare l'app gratuita FantaSanremo disponibile su App Store e Play Store.

Il gioco vero e proprio comincia durante il Festival di Sanremo. Infatti, ogni giocatore guadagna o perde punti in base a cosa faranno i componenti della sua squadra durante le serate del Festival. Il regolamento, con i vari bonus (punti guadagnati) e malus (punti persi), si può consultare sul sito del gioco.

I punti sono calcolati ogni giorno dagli amministratori del sito, solitamente entro la mattina dopo la puntata, e sono visibili sulla pagina della propria squadra. La scelta del capitano è molto importante, perché i punti che farà o perderà durante la serata finale di Sanremo varranno doppio.

Infine, cosa si vince? La risposta a questa domanda è molto semplice. Per usare le parole scelte dagli ideatori del gioco, chi vince a FantaSanremo vince la "gloria eterna".

FantaSanremo 2024: 15 idee di nomi divertenti e iconici per le squadre

Dopo aver messo insieme la propria squadra di 5 Big in gara, senza superare il budget di 100 Baudi, è il momento di scegliere un nome divertente e originale.

Potete creare simpatici giochi di parole con i nomi dei cantanti della vostra squadra oppure con quello del presentatore e direttore artistico Amadeus, o ancora ispirarvi ai meme e ai momenti più iconici delle edizioni passate del Festival di Sanremo.

Se non avete il tempo di pensare a qualcosa che sia d'impatto, ecco alcune idee da cui potete prendere spunto: