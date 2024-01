Esistono dei trucchi per vincere al Fantasanremo? La risposta è affermativa e si tratta di vere e proprie strategie studiate a tavolino per ottenere sempre più punti. Ovviamente la vittoria certa non può mai essere assicurata perché si tratta di semplici supposizioni e il tutto sarà condizionato dal comportamento dei cantati in gara al Festival.

Fantasanremo 2024: tutti i segreti e i trucchi per vincere al gioco

La strategia è molto semplice ma ha bisogno di un'accurata analisi della squadra basata su pronostici o supposizioni che il singolo giocatore può fare. Il trucco più utilizzato è quello di diversificare. Avere una squadra composta solo da giovani o da cantanti che hanno già diverse partecipazioni al Festival è completamente sbagliato.

Di norma i cantanti più giovani sono coloro che hanno ben noto il regolamento del Fantasanremo e fanno di tutto per cercare di guadagnare punti. Attenzione però perché non sempre è così. Per ottenere punti al gioco bisogna fare spesso azioni bizzarre o dire frasi decontestualizzate. Molti giovani o cantanti alla loro prima apparizione al Festival, preferiscono infatti essere impeccabili e concentrarsi più sulla performance che sul Fantasanremo.

Al contrario, si pensa che gli artisti più adulti e con maggiore esperienza siano completamenti estranei al Fantasanremo. Ed è qui che si commette l'errore. Puntare su artisti navigati come ad esempio i Ricchi e Poveri, in gara quest'anno, o I cugini di Campagna, in gara lo scorso anno, potrebbe essere un ottimo investimento. I cantanti o i gruppi che sono già noti ad un pubblico adulto o hanno partecipato in molte occasioni al Festival, potrebbero gareggiare non solo per vincere la competizione canora, ma anche per raggiungere maggiori consensi tra il pubblico più giovane.

Poi c'è il discorso dei campioni, artisti che hanno già vinto Sanremo o che sono noti in Italia e all'estero. In questo caso, a prescindere dalla generazione a cui appartengono, tali cantanti possono far crescere il punteggio in maniera esponenziale perché rappresentano una garanzia nella classifica finale, che permette di guadagnare punti. Allo stesso modo, la maggior parte dei cantanti più noti, spesso compiono azioni che fanno guadagnare punti al fantasanremo.

Il trucco per provare a vincere questo simpatico gioco è dunque quello di creare una squadra mista senza spendere troppi Baudi per avere più campioni o più giovani, rispettando sempre il limite dei 100 Baudi disponibili per ogni giocatore.

Cos'è il Fantasanremo

Il Fantasanremo è un gioco ispirato al Fantacalcio e prevede la formazione di una squadra di artisti in gara al Festival corrente da acquistare con delle monete virtuali chiamare Baudi. Ogni squadra può partecipare ad una lega. Il numero massimo di leghe a cui si può partecipare quest'anno è 25.

Il limite massimo di Baudi da spendere è fissato a 100 e gli artisti che possono comporre la squadra sono al massimo 5. Ogni squadra ha un capitano che può fare aumentare i punti complessivi a seconda della azioni che compie sul palco o fuori dal palco.

Il regolamento del gioco può cambiare ogni anno e le regole vanno dall'abbigliamento da indossare in gara alle frasi da pronunciare. Gli artisti, sempre secondo il regolamento, possono essere penalizzati.

Il gioco termina insieme al Festival di Sanremo e vince il giocatore che ha accumulato più punti.

Leggi anche: Tutto su Sanremo 2024: cantanti in gara, titoli delle canzoni, ospiti, date della kermesse