Federica Fabrizio, chi è Federippi l’influencer partecipa a Pechino Express 2023! L'attivista non è sola viaggia in coppia con Giorgia Soleri.

Federica Fabrizio classe 1996, nota come influencer più conosciuta come Federippi. Particolarmente apprezzata per il grande impegno sociale. La sua definizione di attivista non lascia spazio a dubbi sulla sua capacità di andare scavare sotto il barile, per far emergere quella consapevolezza sociale troppo spesso offuscata da altre priorità.

Ha generosamente sostenuto con impegno diversi progetti per la salvaguardia dei diritti sociali. Non a caso ama definirsi “attivista guastafeste”. Il suo obiettivo è chiaro intende rappresentare quella voce del cambiamento nella lotta ai diritti umani.

Grande sostenitrice dei diritti dei disabili, funge da promotrice e sostenitrice della scoperta di nuove tattiche informatiche, nonché tecnologiche per tutelare i diritti delle persone affette da patologie gravi che spesso producono uno svantaggio personale.

Federica come da brava influencer mostra sui social il suo percorso di vita. Tanto da annotare su un diario visibile su Instagram non solo il percorso formativo, ma proprio la grande devozione per l’impegno sociale. Votata alla scoperta d'informazioni informatiche e tecnologie per alleggerire il peso quotidiano dei disabili.

Molto amata, incoraggiata e sostenuta dai follower sia nel percorso di vita che nella grande e prima partecipazione a un programma televisivo. Federippi piace molto tanto da essere calorosamente caldeggiata nel viaggio di Pechino Express 2023.

Federica Fabrizio, chi è "Federippi" l’influencer materana nell’edizione di Pechino Express

Federica Fabrizio classe 1996, originaria della Basilicata nata a Matera, poi si trasferisce a Roma. Il suo percorso nella lotta alla salvaguardia dei diritti umani inizia da giovanissima, appena 19enne si impegna nel fare la differenza in un mondo che trascura, abbonda e non sostiene i diritti umani.

Nel viaggio di Pechino Express 2023 non sarà sola. Al suo fianco come partener di gara spicca la figura di Giorgia Soleri.

Il suo grande obbiettivo è quello di ridurre lo svantaggio personale delle persone che vivono situazioni di disabilità, combinando la vita da influencer con quella di attivista convinta.

Federica Fabrizio: sotto i riflettori le prime indiscrezioni sul viaggio di Pechino Espress

Prima di mettersi in gioco nel nuovo progetto su Sky in coppia con Giorgia Soleri, Federica ha confermato la sua partecipazione al programma Pechino Express 2023 dal profilo Instagram, come prima esperienza televisiva, fermamente convinta del suo percorso personale e sostenitrice della ricerca per tutelare i diritti sociali, la femminista “guastafeste” si dice pronta a opporsi al “patriarcato con lo zaino in spalla”.

Non resta che scoprire i dettagli sull’emozionante viaggio delle due ventiseienni di Pechino Express. Le attende una strada lunga da percorrere da Mumbai al Borneo fino in Cambogia.

