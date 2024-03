Federica Lelli: chi è l'ex fidanzata di Ultimo paparazzata con Matteo Berrettini

È l'ex fidanzata di uno dei cantanti italiani più amati di sempre e ora il suo cuore sembra battere per un noto sportivo: ecco chi è Federica Lelli.

Il suo nome non è sconosciuto al mondo del gossip, data la sua importante relazione con un noto cantante italiano.

Federica Lelli torna ora alla ribalta dopo le voci di un presunto flirt con uno sportivo molto conosciuto: ecco chi è la giovane ragazza, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Federica Lelli, l'ex fidanzata di Ultimo

Nata il 20 gennaio 1998 a Roma, Federica Lelli è una delle ragazze più amate sui social, come dimostrano le migliaia di follower al suo seguito.

Proprio nel suo profilo social si possono notare scatti rappresentanti la sua più grande passione, divenuta ora anche un lavoro: l'amore per la moda viene così testimoniato dalla sua collaborazione con diversi brand, oltre alla gestione di un suo stesso marchio.

La passione per la moda di Federica Lelli è andata di pari passo con gli studi proseguiti negli anni dalla giovane imprenditrice.

Cosa studia Federica Lelli?

Nonostante la giovane età, Federica Lelli ha già raggiunto diversi traguardi nella sua carriera, forgiata anche dai suoi studi.

Dopo la laurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali, Federica ha preso una scelta molto importante che l'ha portata a trasferirsi dall'Italia.

Nel 2014, è infatti partita per la Francia, frequentando il Lycée Los Bordonnières.

La fama arriva però soprattutto grazie a una sua relazione intrapresa con uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi anni.

Federica Lelli e Ultimo: l'amore con il cantante

Ultimo è uno dei cantanti più famosi e amati di sempre e, oltre alla carriera, molti hanno conosciuto anche alcuni dettagli della sua vita privata.

Per molti anni, il cantante è stato al fianco di Federica Lelli, condividendo molti momenti della sua vita e venendo travolti dall'amore dei fan.

Il loro amore non è però resistito negli anni, come dimostra la loro rottura.

Quando si sono lasciati Ultimo e Federica?

L'amore tra i due termina nel 2019, durante uno dei momenti più importanti per il cantante, ovvero la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

I troppi impegni e la distanza sembrano così aver causato la rottura della coppia che, nonostante questa separazione, sono rimasti in buoni rapporti.

A dimostrazione di ciò vi è stata la presenza dell'ex fidanzata durante una tappa estiva dei concerti di Ultimo, ripresa cantando a squarciagola una canzone del cantante.

Quali canzoni Ultimo ha dedicato a Federica?

Tante le canzoni d'amore scritte da Ultimo e, alcune di queste, sono state dedicate all'ex fidanzata, ricordando i bei momenti passati insieme.

Tra queste vi è 22 settembre, data importante per la coppia durante un viaggio a Londra: proprio in Inghilterra, Federica e Ultimo hanno trascorso un viaggio romantico, coronato da un giro su una ruota panoramica proprio in quella data.

Alcuni fan sostengono che un'altra canzone dedicata alla ex fidanzata sia "I tuoi particolari", brano portato dal cantante anche a Sanremo.

Il nuovo flirt tra Matteo Berrettini e Federica Lelli

L'amore per Ultimo sembra essere ormai stato accantonato, come dimostra una frasca paparazzata di Federica con un noto sportivo italiano.

Dopo la rottura con Melissa Satta, sembra che Matteo Berrettini abbia trovato l'amore con Federica Lelli, come dimostrano gli scatti che li vedono condividere un momento di intimità al bar.

Le voci non sono state ancora confermate, aspettando che i diretti interessati possano confermare la loro relazione.

