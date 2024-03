Federica Panicucci lascia Mattino 5? Ecco le novità del palinsesto Mediaset

Piersilvio Berlusconi ha altre novità: Federica Panicucci vola su Rete 4 per condurre un nuovo programma. Cosa succederà adesso a Mattino 5?

La "rivoluzione" Mediaset continua: la programmazione di Rete 4 e Canale 5 avrà delle modifiche a partire da lunedì 11 marzo. I telespettatori sono curiosi di conoscere i nuovi programmi in onda e a che ora saranno spostati fiction e daytime vari.

Tra le novità ce n'è una che riguarda un volo storio di Mediaset: Federica Panicucci, da anni alla conduzione di Mattino 5, arrivato alla 15° edizione.

Mattino 5 va in onda nella fascia mattutina su Canale 5 e tratta dei principali argomenti di attualità e tematiche di lifestyle. Secondo gli ultimi rumors, Federica Panicucci potrebbe lasciare la conduzione dello storico programma. Chi prenderà il suo posto e dove andrà? Ecco cosa ha deciso Piersilvio al riguardo.

Federica Panicucci lascia davvero Mattino 5?

La Mediaset ha comunicato che la conduttrice Federica Panicucci, molto amata dal pubblico, è la nuova conduttrice di un altro format mattutino: Mattino 4, in onda su Rete 4. E per questo molti telespettatori si stanno domandando che ne sarà di Mattino 5.

In realtà la Panicucci non lascia il programma in onda su Canale 5, anzi "raddoppia". Vuol dire che è sarà la nuova conduttrice di entrambi i programmi.

Mattino 4 va in onda a partire dal lunedì 11 marzo alle ore 10.55, con la doppia conduzione della Panicucci affiancata dal giornalista Roberto Poletti. Quindi, dopo la diretta che dura dalle 8.40 alle 10.50, la conduttrice si "sposterà" sull'altro canale.

Come cambia il palinsesto Mediaset

La creazione del nuovo programma Mattino 4 non è l'unica novità firmata Mediaset. Ci sono diverse variazioni di orario che riguardano soprattutto le fiction.

Terra Amara approda su Rete 4 alle ore 19.40, dopo il Tg delle 19.00. Tempesta d'amore, invece, va in onda alle 10.00.