Chi è Federico Zampaglione, cantante e leader del gruppo dei Tiromancino: dalla carriera musicale a quella dietro la machina da presa passando per la relazione con Claudia Gerini, tutto su di lui.

Federico Zampaglione: chi è il cantante dei Tiromancino

Federico Zampaglione nasce a Roma il 29 giugno del 1968 da famiglia calabrese e ha un fratello, Francesco, anche lui cantante e musicista ed ex collaboratore dei Tiromancino.

Nel 1989 è Federico a fondare proprio la band pop-rock, pubblicando 4 album fino al cambio di etichetta nel 2000. Il gruppo ottiene poi il riconoscimento di critica e pubblico con l’album La descrizione di un attimo, anche grazie al brano Due Destini che sarà la colonna sonora de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek.

Nel 2006 debutta al cinema come regista con il lungometraggio Nero bifamiliare, nel quale coinvolge anche la compagna Claudia Gerini. Nel 2007 prende parte a Sanremo con i Tiromancino, rimanendo però fuori la top 10. Nel 2009 collabora con Fabri Fibra per il brano Incomprensioni, avendo inoltre in quello stesso anno la figlia Linda dalla relazione con la Gerini.

Nel 2010 esce il suo secondo film, Shadow, mentre nel 2011 è l’autore di musiche e testi del singolo Poi inventi il modo contenuto nell’album RossoNoemi di Noemi, con la quale duetta durante L’essenziale tour.

Nel 2012 dirige la pellicola Tulpa – Perdizioni mortali, che vede ancora una volta la Gerini protagonista del film. Tra il 2013 e il 2014 è autore di diversi brani tra cui L’esperienza dell’amore, interpretata da Chiara, Onda che vai degli Almamegretta, Sotto una buona stella per Michele Bravi, tema dell’omonimo film di e con Carlo Verdone.

Nel 2015 compone 4 brani con Eros Ramazzotti per l’album del cantante, dirigendo sempre in quell’anno il videoclip del brano Ci stai di Biagio Antonacci e il videoclip I nani di Richard Benson. Nel 2016 scrive Nel tuo disordine per l’album di Alessandra Amoroso Vivere a colori e Niente è impossibile di Chiara Grispo. In quello stesso anno termina inoltre il suo rapporto sentimentale con Claudia Gerini. Nel 2017 pubblica il suo primo libro, Dove tutto è a metà, scritto insieme a Giacomo Gensini.

