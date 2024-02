Fedez rompe il silenzio dopo la rottura: ecco cosa ha detto ai microfoni di Pomeriggio 5

Ormai non si parla d'altro: se prima era stata la love story tra Ilary Blasi e Francesco Totti ad accaparrarsi le prime pagine dei giornali di cronaca rosa, ora a conquistare la scena sono i Ferragnez. Erano la coppia social più seguita, chiacchierata e spiata d'Italia, un matrimonio da sogni e due splendidi bambini: eppure pare che negli ultimi tempi Fedez e Chiara Ferragni stessero affrontando una crisi che non sono riusciti a superare. Sembra ormai assodata la notizia della rottura tra il rapper milanese e la famosa imprenditrice digitale, ma dai diretti interessati tutto tace, almeno finora... Ebbene sì, perché Fedez è stato intercettato dai microfoni di Pomeriggio 5, il celebre programma Mediaset, e interrogato in merito alla fine del suo matrimonio: ecco cosa ha detto.

Cosa ha detto Fedez a Pomeriggio 5? Le sue prime dichiarazioni

Mentre i fan aspettano di vedere Chiara Ferragni nel salotto di Fabio Fazio, Fedez è stato beccato dalle telecamere di Pomeriggio 5 e il giornalista non ha fatto a meno di stuzzicarlo in merito al gossip che impazza nelle ultime ore.

La notizia della rottura tra Fedez e Ferragni è l'argomento del momento. Le voci su di loro si susseguono: c'è chi crede che Fedez non sia stato vicino alla moglie nel periodo più buio della sua carriera, all'indomani dei guai giudiziari che l'hanno vista protagonista, e chi - come Fabrizio Corona - crede potrebbe intentare una causa alla moglie per danni d'immagine. Queste sono solo voci, mentre a rompere il silenzio per la prima volta ci pensa proprio il cantante.

Fedez era sotto casa di un amico in zona Navigli a Milano. Alla domanda se la rottura fosse una messa in scena, ha risposto stizzito: "Secondo voi gioco sulla pelle dei miei figli?".

Dopo la domanda del giornalista Mediaset, il rapper ha sottolineato: