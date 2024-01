Chiara Ferragni e Fedez non sono in crisi: la foto insieme sui social toglie ogni dubbio

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo al cento dell'attenzione per una presunta crisi coniugale legata all'eccessiva esposizione mediatica di Fedez subito dopo lo scandalo Balocco, che ha coinvolto la moglie in una serie di indagini che la accuserebbero di truffa aggravata.

Ma è bastata una foto per smentire le voci sulla presunta crisi dei Ferragnez: ecco cosa è successo e perché la coppia era sparita dai social.

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi?

C'è aria d crisi in casa Ferragnez? Sono in molti a chiederselo, considerando che Chiara e Fedez hanno postato una serie di scatti su Instagram che li ritraggono da soli o con i figli, ma sempre senza il partner.

Scoppia la crisi tra Fedez e Chiara: o meglio, qualcuno presume possa trattarsi di una crisi, come quella avvenuta dopo Sanremo.

A poche settimane dallo scandalo del pandoro rosa che ha coinvolto Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, l'influencer era sparita dai social ma lo stesso nn si può dire per Fedez, che ha continuato le sue attività online indisturbato.

Qualcuno avrebbe dunque insinuato che tra i due potesse esserci aria di crisi, insinuando persino che Chiara si sarebbe affidata a un avvocato divorzista di Milano per procedere con le pratiche.

Fedez e Chiara: "grossa frizione tra i due"

A parlare di una "grossa frizione tra i due", Fedez e Chiara, e ad alimentare le voci di crisi nella coppia è stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli con alcune stories pubblicate sui social:

In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti.

Secondo alcuni utenti del web, inoltre, la coppia potrebbe aver adottato questa strada per recuperare il seguito perduto dopo lo scandalo Balocco e cercare di arginare la perdita di followers della Ferragni.

Ma Lucarelli sottolinea che senza un'intesa, il "ritorno alla normalità" sarà difficile:

Che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta.

Ferragni, la foto di famiglie che scaccia le voci di crisi

Le voci di crisi tra i Ferragnez, però, sono state prontamente smentite dalla coppia, e in particolare da Chiara Ferragni: è bastata una foto di famiglia (con un bel cuore al centro) per smentire le voci sul divorzio dei Ferragnez e per mettere a tacere i giornali.

E subito dopo la moglie, anche Fedez ha ripubblicato lo scatto che ritrae la coppia e i due bambini - Leone e Vittoria - tutti insieme nel letto.

Belen difende Chiara e Fedez

A sostegno di Chiara Ferragni e Fedez c'è anche Belen Rodriguez, che con una serie di stories sui social ha invitato gli haters a tacere e lasciare in pace la famiglia.

In un lungo messaggio sui social, Belen ha voluto sostenere Chiara, riconoscendo il suo errore, ma sottolineando che tutti possono sbagliare:

Da donna e mamma mi sento di dire, basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto.

Ma purtroppo la situazione si complica: Chiara Ferragni ad oggi è indagata per truffa aggravata non solo per il pandoro Balocco, ma anche per le sue uova di Pasqua e la bambola Trudi.