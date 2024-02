Fedez ha tradito Chiara Ferragni, ecco l'ultima indiscrezione sul motivo del divorzio

Non solo il Balocco-gate, la fine del matrimonio tra Fedez e l'influencer più famosa d'Italia potrebbe essere il tradimento di lui.

La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni è sempre stata sotto i riflettori. Dalla proposta di matrimonio alle cene eleganti per festeggiare gli anniversari, la coppia più seguita di tutti i tempi ha fatto sognare milioni e milioni di followers.

Ma i guai sono dietro l'angolo, anche per una coppia che fino a ieri sembrava così affiatata. Fedez ha lasciato la casa in Citylife e lei ha cambiato la foto profilo del suo Instagram eliminando il marito, ormai ex.

Tuttavia in queste settimane né Fedez né Chiara Ferragni hanno dato spiegazioni convincenti in merito alla loro separazione e al divorzio imminente.

Ma uno scoop potrebbe cambiare le carte in tavola, stravolgendo l'opinione che i fan avevo della coppia: sembra che Fedez abbia tradito Chiara Ferragni. Ecco i dettagli di questa indiscrezione.

Fedez ha davvero tradito Chiara Ferragni? Cosa sappiamo

La notizia dei presunti tradimenti è stata diffusa dal Dillingernews, sito che molto spesso anticipa gli scoop più clamorosi. E il fatto che Fedez ha tradito la moglie è uno di questi.

Secondo il giornale online, fonti certe avrebbero confermato che la Ferragni avrebbe cacciato il marito di casa proprio dopo aver scoperto le scappatelle. Probabilmente i tradimenti di Federico Lucia non sono l'unico motivo della rottura, ma di certo hanno peggiorato una situazione già compromessa.

Le conseguenze in caso di divorzio per tradimento

A questo punto in molti si chiedono quali potrebbero essere gli effetti del tradimento sulla divisione dei beni immobili e dell'immenso patrimonio della coppia. Cosa succederà adesso? Forse ci aspetta un divorzio-show come quello di Ilary Blasi e Francesco Totti, con tanto di libro e documentario su Netflix; oppure la coppia deciderà di continuare con la strada del riserbo.

Ma se davvero il motivo della fine del matrimonio fosse il tradimento di Fedez, allora il cantante potrebbe subire serie ripercussioni economiche.