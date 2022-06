Dopo un periodo di lontananza, Fedez e J-Ax ritornano ancora una volta insieme sul palco di Lovr Mi, il concerto gratuito organizzato per beneficenza in Piazza del Duomo a Milano. Ecco tutti i dettagli sulla scaletta dell'evento e dove vederlo in tv.

A maggio 2022, per la gioia dei fan Fedez e J-Ax attraverso i rispettivi profili Instagram e con una conferenza avevano annunciato l'amicizia ritrovata in occasione del loro primo debutto in piazza del Duomo a Milano con un concerto gratuito. L'evento chiamato Love Mi, è previsto per il 28 giugno 2022 e i due cantanti non saranno soli. Ecco tutte le informazioni sulla scaletta, sugli orari e su dove vederlo in tv.

Love Mi, la scaletta del concerto gratuito di Fedez e J-Ax

Fedez e J-Ax, dicevamo ritornano finalmente sul palco insieme dopo anni di distanza a causa di un litigio. L'occasione è appunto quella del Love Mi, il concerto interamente organizzato dal marito della Ferragni nel mentre portava avanti la fisioterapia a seguito dell'intervento per la rimozione del tumore al Pancreas scoperto qualche mese prima.

I due cantanti milanesi condivideranno il palco con altri artisti più o meno famosi che arrivano tutti dalla scena rap e trap italiana, la stessa in cui hanno debuttato i J-Ax e Fedez degli albori. Di seguito la scaletta dei cantanti diffusa sul web:

Ariete

Beba

Cara

Frada

Miles

MyDrama

Nitro

Paky

Paulo

Rhove

Rosa Chemical

Rose Villain

Shiva

I nomi più attesi

Nella scaletta spiccano anche i nomi di cantanti nettamente più famosi anche al di là della cerchia più ristretta del rap, tra chi è già noto per essere un produttore di successo oppure chi, invece, si è fatto conoscere al grande pubblico in occasione del Festival di Sanremo 2022. Stiamo parlando di:

Dargen D'Amico

Ghali

Myss Keta

Mara Sattei

Tananai

Tedua

Nello specifico, Mara Sattei e Tananai hanno partecipato insieme a Fedez nella realizzazione della hit dell'estate 2022, ovvero La dolce vita, riprodotta ancora e ancora da tutte le radio e già diventata colonna sonora delle stories di Instagram degli italiani, il cui video pubblicato il 7 giugno sulla piattaforma YouTube di Fedez ha superato di gran lunga le 6milioni di visualizzazioni.

I presentatori della serata e dove vedere Love Mi in televisione

Inisieme a J-Ax e Fedez, a condurre la serata dedicata a raccogliere fondi a favore dell'associazione TOG (Together to go) che si occupa della riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, ci saranno degli ospiti d'eccezione.

Sembra infatti che a intrattenere il pubblico, tra un cantante e l'altro, saranno Elenoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato, tre nomi che creano una sorta di ponte tra due diverse generazioni.

La prima infatti è stata una delle conduttrici di quello che fu il Festivalbar, la kermesse musicale durata ben 44 edizioni fino ai primi anni 2000 di cui tutti in casa, abbiamo almeno una compliation, i secondi invece rappresentano le nuove generazioni.

L'evento, lo abbiamo già specificato, è gratuito. Non ci sarà quindi bisogno di acquistare alcun biglietto e per assistervi vi basterà accaparrarvi un posto in piazza del Duomo prima delle 19:00, orario in cui inizierà il concerto.

Ma se non doveste riuscire a parteciparvi sappiate che Italia 1 avrà l'esclusiva sulla diretta dell'evento. Potrete quindi cantare a squarciagola insieme ai vostri cantanti preferiti anche da casa.