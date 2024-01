Caso Ferragni, Fedez attacca Myrta Merlino sui social: ecco cosa è successo

Non si parla d'altro che di Chiara Ferragni e dello scandalo Pandoro Gate: ad oggi, però, anche Fedez e Myrta Merlino vengono messi al centro dei riflettori dopo lo scontro mediatico. La giornalista ha mandato in onda a Pomeriggio Cinque un servizio registrato sotto casa dei Ferragnez, scatenando la reazione del rapper.

Ecco cosa è successo tra Fedez e Myrta Merlino e perché i due sono ai ferri corti.

Cosa è successo tra Fedez e Myrta Merlino

Non c'è pace per i Ferragnez dopo il caso Pandoro Gate che ha coinvolto Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, ad oggi indagate per truffa aggravata. La notizia ha fatto il giro del mondo e tutti ne parlano.

Anche a Pomeriggio Cinque, la giornalista Myrta Merlino ha lasciato la parola al collega Michel Dessì che si trovava proprio nel quartiere dove abitano Chiara Ferragni e Fedez, City Life a Milano.

Qui Michel ha trovato il dog sitter del cane Paloma, impegnato in una consueta passeggiata, e lo ha subito intercettato per riuscire a ottenere qualche dettaglio in più sul caso Ferragni e Balocco. Da qui è scoppiata la bufera.

Fedez ha pubblicato una stories contro Myrta Merlino, lamentandosi del fatto che nemmeno sotto casa di Matteo Messina Denaro ci fossero così tanti giornalisti. Non solo: tra il rapper e la giornalista è scoppiato un botta e risposta sullo scandalo che ha coinvolto la Ferragni.

Fedez attacca Myrta Merlino: "Qui trovi solo la cacca di Paloma"

Fedez utilizza Instagram per lanciare il suo attacco a Myrta Merlino, spiegando che sotto casa sua troverà "solo cacca di Paloma", il cane dei Ferragnez. E tornando alla presenza costante dei giornalisti sotto casa, Fedez attacca:

Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana.

Ma non finisce qui. Il rapper ha poi rincarato la dose commentando anche il servizio del collega di Myrta Merlino che aveva intercettato il dog sitter di Paloma nel quartiere City Life, senza però riuscire a ottenere informazioni aggiuntive sul caso Ferragni.

Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D'Urso l'avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno.

La replica di Myrta Merlino a Fedez

Non appena terminata la trasmissione, anche la giornalista Myrta Merlino ha voluto rispondere all'attacco di Fedez pubblicando un messaggio su Twitter e spiegando:

Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia.

E immediatamente Fedez ha inviato l'ulteriore replica a Myrta sempre utilizzando le stories di Instagram, riprendendo il caso Pozzolo:

Sei venuta sotto casa mia dove al massimo puoi trovare la cacca di Paloma, ma sei stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per avere sparato e avere utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì cacca di cane non ne trovavi ma qualche bossolo forse sì.

Inutile dire che lo scontro sui social si è tutt'altro che placato.