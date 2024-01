Perché Fedez torna in ospedale? Ecco cosa sta davvero succedendo al rapper

Periodo difficile per Chiara Ferragni e, di conseguenza, per Fedez. Secondo voci di corridoio, il rapper è tornato in ospedale perché ha accusato la situazione che ha travolto sua moglie. E' davvero questa la realtà dei fatti?

Perché Fedez torna in ospedale? Ecco cosa sta davvero succedendo

Qualche mese fa, Chiara Ferragni e Fedez non avrebbero mai immaginato di finire in un vero e proprio tritacarne. L'affaire del pandoro Balocco e della finta beneficenza, che ancora non sappiamo come finirà, potrebbe aver distrutto completamente l'immagine che si erano creati negli anni. Da un lato c'è la magistratura che sta portando avanti l'indagine e dall'altra ci sono gli haters che non vedevano l'ora di puntare il dito contro la coppia più invidiata del web.

Considerando che siamo tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, prima di pontificare si dovrebbe aspettare che la giustizia faccia il suo corso. Un conto è sostenere e sottolineare che Chiara ha fatto uno o più errori, un conto è insultarla e minacciarla di morte, andando a gettare nel calderone anche due bambini innocenti. In questo marasma, ovviamente, è stato risucchiato anche Fedez e sarebbe proprio questo il motivo per cui è tornato in ospedale.

Stando a quanto sostiene Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, ci sono voci di corridoio che sostengono che Federico Lucia sia tornato presso il San Raffaele perché nuovamente colpito dalla depressione. Il giornalista sarebbe stato informato da persone molto vicine alla coppia, che avrebbero sottolineato che il rapper "non sta per niente bene".

Fedez è in ospedale perché depresso? I social dicono il contrario

Che Fedez abbia accusato la situazione che sta vivendo Chiara Ferragni e, di conseguenza, tutta la sua famiglia è assolutamente normale. Chi, al suo posto, avrebbe reagito con il sorriso? Da qui a parlare di un ricovero in ospedale, però, sembra un po' esagerato. Anche perché, sempre le solite voci di corridoio, sostengono che la prova del rientro al San Raffaele sia da rintracciare nell'assenza di Federico durante l'ultima vacanza in montagna dell'imprenditrice.

In effetti, Fedez non è apparso nelle condivisioni social che immortalavano Chiara, Vittoria e Leone sulla neve, ma basta questo piccolo dettaglio per parlare di ricovero in ospedale? In un mondo normale, che non fa dei contenuti virtuali una verità assoluta, la risposta sarebbe senz'altro negativa. Poi, se proprio volessimo aggrapparci ai post Instagram, il rapper appare tranquillo e alle prese con le sue solite faccende quotidiane.

Nelle ultime ore, giusto per fare un esempio, Fedez si trovava presso Milanello Sports Center insieme al cantante Lazza per promuovere Drink Boem nel format Divano Boem. Con loro c'era anche Zlatan Ibrahimovic e il rapper ha anche provato a dare due calci al pallone. Insomma, possiamo ammettere che il ricovero, ammesso che ci sia stato, è avvenuto nei giorni scorsi.