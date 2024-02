Fedez vs Travaglio: "Lucarelli? Sei fissato perché ha trasformato Chiara in Wanna Marchi"

Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, è stato ospite di Fedez a Muschio Selvaggio e, prima di accettare, ha posto un veto e cioè quello di non tagliare nulla e di mandare in onda tutto il registrato.

La puntata è iniziata con toni molto distesi per poi accendersi man mano che la registrazione andava avanti. Parole forti sono volate tra i due dove vediamo Travaglio che difende la Lucarelli e Fedez che cerca di smontarla con ogni fatto non riuscendo però a portare a termine un discorso.

Si è partiti parlando della ristoratrice Giovanna Pedretti, morta suicida, dopo la vicenda che ha visto coinvolti anche il fidanzato della Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli e la Lucarelli stessa che hanno commentato duramente l'episodio.

Ha fatto quello che tutti i giornali che hanno preso per buona la notizia non hanno fatto. Certo che ha fatto il suo lavoro, sono i giornali che non hanno fatto il loro