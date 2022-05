Vi ricordate Fedro Fancioni? Impossibile dimenticarsi di quello che nel 2003 era conosciuto per essere il simpatico concorrente della terza edizione del Grande Fratello, vinta poi da Floriana Secondi. All'interno della casa aveva stretto quella che sembrava essere una solida amicizia con Luca Argentero, anche lui allora concorrente per la medesima edizione. Ecco cosa fa oggi Fedro e come sono i suoi rapporti con l'attore.

Chi è Fedro Fancioni, ex concorrente del Grande Fratello 3 e cosa fa oggi

Nonostante sia in qualche modo esposto al pubblico, anche se non a livello di alcuni suoi ex "coinquilini", Fedro Fancioni è notoriamente molto riservato. Non abbiamo quindi informazioni sulla sua vita prima del GF, sappiamo però che è nato a Roma nel 1969 e che ha partecipato ai provini per entrare al Grande Fratello dopo aver perso una scommessa.

Allora 30enne, conquista da subito le simpatie del pubblico salvo poi dover abbandonare anticipatamente la casa più spiata d'Italia a causa di un lutto. Era infatti appena venuta a mancare una sua cara zia.

Il ragazzo, grazie alla sua simpatia e spigliatezza, è riuscito comunque a farsi strada facendosi conoscere nell'ambiente radiofonico e ad oggi è autore e conduttore del programma radio Lo Sfogatoio in onda su Radio Piterpan.

Vita privata e curiosità

All'epoca del Grande Fratello Fedro aveva perso letteralmente la testa per un'altra concorrente, la rossa ed esplosiva Angela Sozio. Ma come ha raccontato lo stesso Fancioni in un'intervista, si trattò solo di attrazione terminata con la conclusione del programma. Attualmente è sposato con una donna di nome Elena, di professione psicologa e di cui si dichiara innamoratissimo. I due sono anche genitori di un bambino di nome Gianfilippo.

A proposito del lutto che ha colpito improvvisamente lui e la sua famiglia mentre si trovava all'interno della casa, Fedro ha raccontato che gli autori non volevano neanche avvisarlo della morte della zia.

A insistere sarebbe stata la madre del ragazzo che li avrebbe anche minacciati di chiamare le forze dell'ordine. Secondo Fedro non volevano avvisarlo del lutto perché per il programma era considerato un concorrente forte e lo era eccome, considerando l'apprezzamento del pubblico.

Il rapporto incrinato con Luca Argentero

Come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, Fedro all'interno della casa ha stretto una profonda amicizia con Luca Argentero che a differenza del suo rapporto con la Sozio, sarebbe continuata per parecchi anni dal termine della terza edizione del GF che li ha visti protagonisti indiscussi.

Fedro infatti ha più volte invitato Argentero ad alcune feste e lo stesso Argentero lo ha invitato a sua volta anche al proprio matrimonio, poi terminato, con Myriam Catania.

Stando a dichiarazioni più recenti fatte al Corriere della Sera però, Fedro e Luca non sarebbero più amici. Avrebbero litigato per un motivo non meglio precisato e, ad oggi, il primo è arrivato a descrivere il secondo come "una grandissima delusione, un opportunista".