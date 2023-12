Fernanda Lessa: chi è il marito misterioso al fianco dell'ex top model

Lei è una delle top model più conosciute in Italia ed è più volte finita al centro dell'attenzione per i suoi legami sentimentali: ecco chi è Fernanda Lessa.

Il suo è uno dei nomi più ricercati nel mondo della moda e, oltre alla carriera, è stata più volta protagonista di gossip legata alla sua vita sentimentale.

Da qualche anno il suo cuore batte infatti per un uomo misterioso: scopriamo chi è il marito di Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa: l'ex top model più famosa d'Italia

Nata in Brasile ma trasferitasi successivamente in Italia, Fernanda Lessa ha fatto della moda la sua carriera, ottenendo subito grande successo.

Oltre a sfilare sulle passerelle, però, Fernanda Lessa intraprende una carriera anche davanti la macchina da presa, dapprima per alcuni spot pubblicitari e poi per la conduzione di programmi tv, come gli Italian Music Awards al fianco di Bonolis e Chiambretti.

A questo segue la sua partecipazione all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, in cui si è fatta conoscere a 360°.

Non resta ora che curiosare nella sua vita privata e nel misterioso marito da anni al suo fianco.

Chi è il misterioso marito di Fernanda Lessa

Dopo aver svelato l'identità della moglie di Zucchero, non resta che scoprire chi sia l'uomo misterioso al fianco di Fernanda Lessa.

La top model ha infatti deciso di coronare il suo sogno d'amore nel 2017, sposando l'attuale marito Luca Zocchi, imprenditore che lavora nell'ambito dell'organizzazione di eventi.

Il loro amore è forte e duraturo, come raccontano le stesse parole di Fernanda che, durante la sua lotta contro l'alcolismo, ha sempre potuto contare sul sostegno e sull'affetto di suo marito, al suo fianco durante questo periodo difficile della sua vita.

Più volte i due compaiono felici e innamorati negli scatti pubblicati sui social, dove però sono assenti scatti dell'ex top model al fianco di una sua ex fiamma, molto nota nel campo musicale.

Fernanda Lessa: l'importante storia d'amore prima del matrimonio col marito

Prima di sposare Luca Zocchi, Fernanda Lessa ha intrapreso un'importante relazione con un personaggio molto famose nel campo musicale: parliamo di Boosta, noto anche come Davide Dileo.

Il musicista, che successivamente è stato anche fidanzato con Miriam Leone, è stata una persona molto importante per l'ex top model e, dal loro amore, sono nate due bambine, Lua Clara e Ira Marie.

Tra i due non sembrano esserci risentimenti legati alla rottura della relazione, decidendo così di crescere al meglio le loro bambine e proseguire le loro vite su due strade parallele.

