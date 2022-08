Per quale motivo il 15 di agosto è diventato una giornata di festa nazionale? Quali sono le origini di questa festività tanto popolare in Italia? Scopriamo insieme genesi e curiosità su Ferragosto.

Si sta avvicinando una delle feste più amate dagli italiani: quella del Ferragosto. Una giornata che, un po’ ovunque in Italia, viene celebrata con feste, barbecue e attività di diverso genere.

Che si passino le vacanze al mare o che si preferisca la montagna, si organizzano festeggiamenti praticamente in ogni parte della nostra Penisola.

Ma per quale motivo il 15 di agosto è diventato una giornata di festa nazionale? Scopriamo insieme origini e curiosità su Ferragosto.

Perché si festeggia Ferragosto? Le origini pagane

Anche se, come vedremo a breve, Ferragosto viene utilizzato come giorno per commemorare un evento caro al cattolicesimo, le sue origini sono pagane.

Infatti, le origini di questa festa si possono far risalire alle cosiddette “Feriae Augusti” (letteralmente “il riposo di Augusto), introdotte per volere dell’imperatore romano Augusto.

In effetti, durante il mese di agosto, si svolgevano in tutto l’Impero Romano attività e feste per celebrare i raccolti. Durante le prime settimane di agosto, in effetti, avvenivano sia i festeggiamenti in onore del dio Conso, la divinità legata alla fertilità, sia la conclusione dei raccolti.

Non esisteva, però, uno specifico giorno per dare il via alle celebrazioni.

Dunque, nell’anno 18 a.C., l’imperatore Augusto prese la decisione di collegare i vari eventi tra loro. In questo modo, si sarebbero svolti tutti in un unico periodo, per far si che i contadini potessero godere di un lungo periodo di riposo.

Si decise che i festeggiamenti sarebbero partiti dal 1° agosto, per concludersi poi il 15: il giorno di Ferragosto, per l’appunto.

Un dettaglio interessante: durante le feriae Augusti, venivano organizzate corse di cavalli nel territorio dell’Impero Romano. La tradizione sembra essersi protratta nel tempo, dando vita al ben noto Palio di Siena, che si svolge il 16 agosto.

Com’è nata in Italia questa festa

Di fatto, la Chiesa cattolica decise di assimilare il culto pagano delle feriae Augusti, spostando però la data ufficiale dei festeggiamenti al 15 agosto.

Il giorno di Ferragosto, nello specifico, venne scelto dal cattolicesimo come il giorno per celebrare l’Assunzione della Vergine Maria al cielo. Si ricorda cioè il giorno in cui Maria, dopo la morte, raggiunge il Paradiso non solo con la propria anima, ma anche col corpo.

Il riconoscimento ufficiale di questa celebrazione è piuttosto recente: si ebbe soltanto nel 1950. Da quell’anno, il 15 agosto è ufficialmente divenuto festa nazionale nel nostro Paese.

Si tratta dunque di una celebrazione fondamentale per il culto cattolico. Ed è per tale ragione che i credenti, ancora oggi, celebrano la giornata con messe e altre tipologie di cerimonie.

In ogni caso, parte della diffusione e della fortuna del Ferragosto, che oggi viene celebrato come festività in tutta Italia, si deve al Regime Fascista.

Il Regime, in effetti, a partire dagli Anni ’20 promosse delle iniziative turistiche proprio nel periodo che oggi coincide con quello del Ferragosto.

Tra le numerose attività volute dal Duce, ad esempio, si ricordano delle offerte dedicate alle persone meno facoltose, cui veniva data la possibilità di andare in vacanza.

Vennero cioè istituiti i cosiddetti Treni Popolari di Ferragosto. Dal 13 al 15 agosto, i meno facoltosi avevano la possibilità di andare in vacanza al mare o in montagna.

I biglietti per i Treni Popolari avevano infatti un prezzo davvero bassissimo, e rappresentarono per le classi sociali più svantaggiate una delle prime opportunità di andare in ferie. Da qui l’enorme popolarità del Ferragosto, come festività capace di giungere fino a noi.

I festeggiamenti, in effetti, si sono mantenuti fino ai nostri giorni, anche se si sono tramutati in falò in spiaggia, fiaccolate e bagni di mezzanotte.

Si tratta di una festa di metà estate, che viene celebrata anche con lauti pranzi e picnic proprio il 15 di agosto.

Leggi anche: 10 libri da leggere in spiaggia sotto l'ombrellone.

Dove si festeggia il Ferragosto nel mondo

Sebbene si tratta di una celebrazione tipica della nostra Penisola, il giorno di Ferragosto viene celebrato anche in altri Paesi.

Tuttavia, le celebrazioni nel mondo sono legate principalmente alla già citata Festa dell’Assunzione di Maria. Dunque, il 15 di agosto viene celebrato soprattutto nei Paesi caratterizzati da una forte influenza da parte della Chiesa cattolica.

In Spagna, ad esempio, si tratta di una giornata festiva, proprio come in Italia. Innanzitutto, le celebrazioni hanno carattere religioso, dato che si festeggia quella che loro chiamano Asunción.

Ma, proprio come accade in Italia, la giornata viene sfruttata per festeggiare in spiaggia e rilassarsi con amici e familiari.

Anche in Irlanda, poi, il 15 di agosto si festeggia: il tradizionale bagno per augurare una buona fortuna non può mai mancare.

Altri Paesi dove il Ferragosto viene festeggiato, anche in questo caso in forma di Festa dell’Assunzione, sono i seguenti:

Canada

Cile

Colombia

Costa Rica

Leggi anche: Vacanza a settembre in Italia: le mete migliori in cui andare.