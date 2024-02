San Faustino, perché il 15 febbraio è la festa dei single? Curiosità e leggende

Il 15 febbraio, giorno successivo a San Valentino, è la festa dei single: ma ti sei mai chiesto perché? Se persino chi non è accompagnato da una dolce metà può vantare una festa tutta sua è grazie a San Faustino, celebrato proprio il 15 febbraio.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Perché il 15 febbraio è la festa dei single? 2. Chi è il santo protettore dei single? 3. Da quando esiste la festa dei single? 4. Che cos’è la festa dei single?

Perché il 15 febbraio è la festa dei single?

Il motivo è da ricercare nell’etimologia del nome Faustino di Sarezzo (Brescia), che deriverebbe dal latino faustus, ovvero fortunato. Per questo, San Faustino sarebbe il santo che porta buona fortuna a chiunque sia in cerca di amore.

Una leggenda o una credenza popolare racconta che proprio San Faustino dava la possibilità alle giovani ragazze, nel luogo in cui predicava, di incontrare il futuro fidanzato, guadagnandosi il titolo di protettore dei single.

Per molti, invece, se il 15 febbraio si festeggia il giorno dei single è perché era necessario trovare un'altra giornata subito dopo San Valentino per dare la possibilità anche a coloro che non sono in coppia o innamorati di avere una ricorrenza. Una coincidenza curiosa riguardo le due feste è data anche dall'assonanza tra i nomi Valentino e Faustino.

Chi è il santo protettore dei single?

Il santo protettore dei single è San Faustino di Sarezzo, celebrato il 15 febbraio.

San Faustino e Giovita di Sarezzo, vissuti nel II secolo dopo cristo, in una data imprecisata compresa tra il 120 e il 230 d.C., erano due fratelli nobili che avevano deciso di convertirsi alla religione cristiana.

Entrambi erano cresciuti in una famiglia pagana ed erano stati costretti a intraprendere la carriera militare. San Faustino, dopo la conversione, divenne presbitero, San Giovita invece Diacono.

Temendo la diffusione del Cristianesimo, Traiano ordinò la loro persecuzione. Una volta catturati si rifiutarono di onorare gli Dei e per questo oltraggio vennero messi a morte.

I due fratelli furono decapitati e morirono da martiri. Esiste però un'altra leggenda riguardo la loro vita. Prima di essere decapitati, San Faustino e Giovita di Sarezzo furono dati in pasto ai leoni ma non morirono. Alcuni sostengono che i leoni, dopo aver visto i due fratelli, si tranquillizzarono. Questo fece infuriare ancora di più l'Imperatore che li aveva condannati a morte.

Da quando esiste la festa dei single?

Non esiste una data specifica per stabilire quando sia nata questa ricorrenza in Italia. Esiste però un’altra festa dei single, celebrata l’11 novembre e nata in Cina.

Il Single day è stato istituito nel 1993 per iniziativa degli studenti dell’università di Nanchino, in Cina, desiderosi di creare una festa da contrappore a San Valentino. Anche la data non è casuale: infatti, il giorno 11 dell’undicesimo mese identifica il numero 1, cioè quello con cui si rappresentano i single.

Che cos’è la festa dei single?

La festa dei single si festeggia in Italia il 15 febbraio, il giorno di San Faustino di Sarezzo.

Insomma, è l'occasione giusta per celebrare anche coloro che non hanno ancora trovato la propria anima gemella.

