Festa del papà, dove nasce e perché si festeggia proprio il 19 marzo? Ecco le curiosità

Il 19 marzo si celebra il proprio padre, ma perché proprio in quel giorno e non a giugno, come per la maggior parte dei Paesi nel mondo? Ecco le origini, il significato e quando si festeggia la festa del papà al di fuori dell'Italia.

Il 19 marzo si festeggia in Italia la festa del papà. Nel corso degli anni è diventata tradizione che in questa giornata i figli regalino al proprio papà dei lavoretti fatti a mano o dei semplici biglietti di auguri. E una volta cresciuti, perché no, organizzare una bella cena in famiglia. È una buona occasione per mostrare affetto ai propri genitori e passare una giornata ringraziando le persone che ci hanno cresciuti ed educati. Non si smette mai di essere genitori, quindi una giornata all’anno per ringraziare i propri cari sembra quasi d’obbligo. Ma come nasce la festa del papà e perché si festeggia proprio il 19 marzo? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa giornata.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Perché si festeggia la festa del papà? 2. Perché il 19 marzo si festeggia la festa del papà? 3. Quando è nata la festa del papà? 4. Quando è la festa del papà in tutto il mondo?

Perché si festeggia la festa del papà?

La festa del papà va oltre alla semplice festività celebrata una volta all’anno in uno specifico giorno. Si tratta di un modo per celebrare il suo affetto, l’amore e l’importanza che ha nella famiglia.

Le origini risalgono alla festa del Santo Patriarca, celebrato nel Medioevo in onore dei padri della Chiesa. Tuttavia, all'epoca assumeva connotati ben diversi rispetto a come viene intesa al giorno d’oggi.

In Italia i primi a celebrare la festa del papà furono i monaci benedettini nel 1030, seguiti dai Servi di Maria e dai Francescani. Promossa dai papi Sisto IV e Pio V, è stata estesa a tutta la Chiesa nel 1621 da Gregorio XV.

Perché il 19 marzo si festeggia la festa del papà?

Questa festa ha origini antiche e affonda le sue radici nella religione cristiana. Nei Paesi cattolici, infatti, si è soliti celebrare il papà il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, padre “adottivo” di Gesù.

In Italia, inoltre, il 19 marzo era considerata una giornata festiva anche agli effetti civili. Ciò vale ancora in alcuni cantoni della Svizzera e in alcune province della Spagna, mentre in Italia se ne fece a meno a partire dal 1976.

In effetti, l’Italia non è l’unico Paese che fissa al 19 marzo la data per la celebrazione della festa del papà. Succede lo stesso in Croazia, Portogallo, Liechtenstein e, appunto, in Spagna e Svizzera.

Quando è nata la festa del papà?

Una seconda storia, invece, è legata a Sonora Smart Dodd che, in occasione della festa della mamma nel 1909, sollecitò la città intera perché venisse ufficializzata anche una festa in onore dei padri.

La festa è stata fissata a giugno per il suo desiderio di rendere omaggio al padre, veterano della guerra civile, nato proprio il 5 giugno.

La festa si celebrò la prima volta il 19 giugno del 1910 a Spokane.

Quando è la festa del papà in tutto il mondo?

Non in tutti i Paesi la festa del papà si celebra il 19 marzo. Questo vale anche per alcuni paesi in Europa.

È il caso, per esempio, della Germania. Qui la festa del papà coincide col giorno dell’Ascensione, 40 giorni dopo Pasqua. Ciò significa che la festa arriva sempre in giorni diversi di anno in anno.

Conosciuta anche come Mannertag o Herrentag (cioè, giorno degli uomini), la festa del papà porta con sé alcune tradizioni. Una di questa vede uomini e padri di famiglia girare per la città sui Bollerwagen, carretti carichi di cibo e bevande.

In Francia, invece, la festa del papà si celebra la terza domenica di giugno. Le tradizioni francesi sono molti simili a quelle italiane, ma i regali spesso vengono fatti non solo ai papà, ma anche a nonni, zii e agli altri uomini importanti della propria vita.

A celebrare la festa del papà la terza domenica di giugno sono anche gli Stati Uniti.

In Russia la data coincide con il giorno dei difensori della Patria (il 23 febbraio). È dal 2016 che è stata indetta una giornata molto simile a quella celebrata nel nostro Paese che celebra il padre come figura educativa.

In Thailandia, invece, la festa del papà cade il 5 dicembre. La data ha un’origine politica, in quanto coincide con il compleanno del re Bhumibol Adulyadej, morto nel 2016 e rimasto sul trono per oltre 70 anni.

Anche in Australia si celebra la festa del papà, ma la data è fissata alla prima domenica di settembre. Le tradizioni del Paese somigliano molto a quelle italiane, con regali, biglietti di auguri e pranzi e cene in famiglia.