Festa della Donna: perché si regalano le mimose? Ecco il significato di questo gesto

La Giornata Internazionale della Donna, nota comunemente come Festa della Donna, si celebra l'8 marzo di ogni anno, per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche del passato, e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'uguaglianza di genere, delle discriminazioni, e della violenza sulle donne.

Per l'occasione si usa regalare alle donne un mazzolino di mimose, un fiore vivace e molto profumato. Ma come è nata questa tradizione?

Scopriamo perché si regalano proprio le mimose per la Festa della Donna, e quale significato si nasconde dietro a questo fiore coloratissimo.

Sommario:

1. Festa della Donna: perché si regalano le mimose? 2. Cosa simboleggia la mimosa 3. Cosa è successo l'otto marzo 1908?

Festa della Donna: perché si regalano le mimose?

L'usanza di regalare mimose in questa occasione risale al 1946, quando l'Unione Donne Italiane scelse la mimosa come simbolo della Festa della Donna.

La scelta deriva dal fatto che la mimosa era, ed è tutt'oggi, un fiore decisamente economico. All'epoca, quando la Seconda guerra mondiale si era appena conclusa, la mimosa era uno dei pochi fiori presenti sul territorio italiano ad essere alla portata delle tasche di tutti.

Inoltre, il colore giallo della mimosa simboleggia la vitalità, la luce e la gioia di vivere, caratteristiche che rappresentano perfettamente l'energia e la forza delle donne che hanno lottato e lottano tutt'ora per i propri diritti e per le proprie libertà.

Oltre alle mimose, si usa fare anche altri regali per la Festa della Donna. Infatti, scambiarsi un regalo tra amiche, colleghe, parenti o ricevere doni dagli uomini della propria vita è un rito ormai ben consolidato.

Cosa simboleggia la mimosa

La mimosa è associata a diversi simboli e significati, che possono variare a seconda del contesto culturale e storico.

In generale, è legata a valori positivi come la libertà, l'uguaglianza, la rinascita, la gioia e l'affetto, che la rendono un fiore molto apprezzato e amato.

Ecco alcuni dei principali significati della mimosa.

1. Lotta per l'uguaglianza di genere

La mimosa è diventata un simbolo della lotta per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, in particolare nella celebrazione della Festa della Donna e si regalano ogni 8 marzo.

2. Primavera

La mimosa fiorisce in inverno e all'inizio della primavera, e il suo fiore giallo simboleggia la rinascita della natura dopo il periodo invernale.

3. Gioia di vivere

Il colore giallo intenso della mimosa rappresenta la vitalità, l'energia e la felicità, e viene spesso associato a sentimenti positivi come l'ottimismo e la speranza.

4. Amicizia e affetto

La mimosa può essere anche un simbolo di amicizia e di affetto sincero, e viene spesso regalata come segno di stima e di solidarietà tra amici e conoscenti.

Cosa è successo l'otto marzo 1908?

In Italia è molto diffusa la leggenda che racconta di una tragedia che sarebbe avvenuta l'8 marzo 1908. Si tratta di un grave incidente che avrebbe coinvolto le operaie di un’industria tessile di New York.

È anche credenza comune ritenere che da questo incidente derivi la scelta di celebrare la Giornata Internazionale della Donna proprio l'8 marzo.