Nella seconda domenica di maggio cade ogni anno la festa della mamma: dai gioielli ai fiori, sono sempre molti i regali che vogliamo fare ma non sappiamo mai su cosa puntare per renderla felice. Se necessiti di qualche idea regalo adatta a tutte le tasche e di una serie di esperienze da poter condividere con la propria madre in occasione di questa festività, ecco tutto l’occorrente: quindi, cosa regalarle e cosa fare insieme?

Festa della mamma, cosa regalare per renderla felice

La festa della mamma è ormai vicina e aumenta la necessità di trovare il regalo perfetto per dimostrare quanto sia importante la sua presenza nella nostra vita.

Non bastano più i lavoretti consegnati da bambini dopo una giornata scolastica: è arrivato il momento di aggiungere qualcosa che possa renderla felice e che sia ricordato per tutta la vita.

I budget sono indubbiamente diversi: differenti saranno quindi le opzioni tra cui scegliere per rendere questa festività una giornata indimenticabile.

Le idee regalo con un budget ridotto: la sorpresa perfetta per la festa della mamma

Spesso si arriva all’ultimo minuto e non si ha più tempo per uscire e acquistare il regalo. Ecco 6 idee alternative:

si può curiosare sui siti online con spedizione gratuita in tempi brevissimi, come Amazon Prime tra i regali più apprezzati e a basso costo vi sono indubbiamente i prodotti per la cura del corpo e dei capelli , come le maschere che districano la chioma e donano morbidezza grazie a pochi e semplici passaggi s i va sul sicuro anche con la cornice in cui inserire le fotografie scattate insieme, in modo da fissare per sempre il ricordo del proprio amore a rriva l’estate e quindi anche la necessità di bere bevande drenanti: consigliabile quindi regalare tisane con qualità rinfrescanti e depurative, magari assieme a una borraccia da portare sempre con sé se la mamma è anche appassionata di giardinaggio, è consigliabile optare per i semi da piantare : sarebbe un’occasione unica poter scattare negli anni una fotografia con il frutto dell’albero e del proprio amore

I regali perfetti per la mamma tecnologica

Capita a volte che la mamma sia anche esperta di tecnologia: si può quindi optare per regali al passo coi tempi, anche se in tal caso aumenta leggermente il budget

La libreria è ormai piena e non c’è spazio per altri libri e per altra polvere che puntualmente deve essere eliminata dalle superfici. Utile quindi puntare su un kindle in cui inserire centinaia di libri sempre a portata di mano.

Per la mamma organizzata che vuole una casa sempre più tecnologica, si può anche puntare sull’Echo Dot con orologio: in una smart home efficiente non può mancare questo dispositivo, con il quale poter comunicare e accedere a diversi servizi per la casa.

I dispositivi di comunicazione si aggiornano ogni anno: per poter comunicare con i figli a distanza è utile avere a disposizione un cellulare che possa permetterle una facile ricezione e, al contempo, di scattare delle fotografie da condividere con il resto della famiglia.

Cosa si può fare per la festa della mamma?

In occasione della festa della mamma, al di là del puro materialismo, si può puntare a regalare alla propria madre dei bei ricordi in famiglia, passando del tempo con lei. Tra le varie opzioni, si potrebbe:

fare un collage di foto: per ricordare i momenti migliori assieme si potrebbe creare un collage di foto, stampandole, ritagliandole e incollandole su un cartoncino. In aggiunta, è possibile scrivere una breve descrizione o decorare il collage con fiori, foglie o glitter guardare un film insieme: se la mamma è appassionata di cinema si può guardare un film in compagnia, condividendo magari una ciotola di popcorn prepara uno spettacolo per lei: puoi riunire tutta la famiglia, animali domestici compresi, e preparare uno spettacolo per la festa della mamma cucinare qualcosa assieme: se la mamma ha la passione per la cucina, si potrebbe passare del tempo di qualità cucinando un dolce insieme, magari proprio una torta per celebrare al meglio questa festività speciale organizzare una festa a tema: se la mamma ha sempre sognato di vivere nel Medioevo, visitare l’India, il Messico, la Corsica o fare la ballerina, le puoi organizzare una festa a tema, prestando attenzione a ogni dettaglio, dal menù al costume, fino alle attività da svolgere

In un giorno così speciale è indispensabile far sapere alla propria mamma tutto l’affetto nei suoi confronti: con questi consigli non si può indubbiamente sbagliare.

