Domenica 8 maggio 2022, come ogni anno, si celebra la Festa della Mamma. Non sapete ancora cosa regalare alla vostra? Lo capiamo, in fondo niente è mai abbastanza per dirle "grazie". Ma non andate nel panico! Abbiamo pensato di raccogliere per voi alcune idee davvero carine che potrebbero piacerle. Ecco quali.

Cosa regalare alla Festa della Mamma: se è una mamma alla moda

Se la vostra è una mamma fashion non vi resta che attingere a questo mondo per trovare il regalo perfetto per lei. Potreste optare per una borsa, accessorio sempre utile, come la Magic Mandala di Etro, nella colorazione cherry e con dettagli in cuoio lanciata proprio in occasione di questa particolare festa. Colorata, estrosa e capiente è perfetta per quelle mamme previdenti ma pur sempre alla moda!

Una mamma appassionata di moda ma vintage invece, la farete sicuramente felice con un regalo scovato cercando tra i mercatini dell'usato specializzati dove si possono trovare vere e proprie chicche del passato tra i capi griffati venduti ad un prezzo da non lasciarsi assolutamente scappare!

Per una mamma sportiva

Per una mamma sportiva e sempre attenta alla forma fisica potrebbe andare bene uno smart watch di quelli che aiutano a tenere monitorati i propri valori durante l'allenamento. Con una veloce ricerca su Internet se ne trovano tantissimi. Un esempio? Uno tra quelli proposti dalla Fitbit!

Anche le cuffie bluetooth possono essere un bel regalo per una mamma appassionata di sport. L'assenza di fili che possono intralciare i movimenti sarà molto utile durante la sessione di allenamento. Un esempio su tutte sono ovviamente le AirPods della Apple. Potreste trovare il prezzo un po' troppo alto, certo, ma la qualità massima ripagherà sicuramente la spesa.

Ma se l'idea di spendere così tanto per un solo prodotto non vi piace potreste optare per un set sportivo del tutto personalizzato. L'idea è quella di infilare in un unico scatolone tutti gli attezzi adatti per l'attività sportiva, come una borraccia abbastanza capiente, i pesetti, un materassino e gli elastici, avendo come filo conduttore, magari, il colore preferito dalla vostra mamma.

Se la mamma è una lettrice accanita

La sua libreria straborda di libri? Allora potrebbe essere il momento giusto per regalarle un lettore e-book come quello della Kindle, che grazie alla vasta scelta disponibile nella libreria virtuale di Amazon vi toglierà dall'impiccio dello scegliere quali tra gli innumerevoli titoli del momento potrebbe piacerle. Per non parlare del notevole risparmio che noterete con il tempo! I libri in questo formato infatti costano molto meno rispetto alla loro versione cartacea.

Un'altra alternativa potreste trovarla negli audiolibri e, anche in questo caso, potrete affidarvi ad uno dei tanti servizi resi disponibili da Amazon, ovvero Audible. L'abbonamento è gratuito per i primi 30 giorni allo scadere dei quali verrà rinnovato a 9,90 euro al mese con la possibilità di disdirlo in qualsiasi momento.