La festa della mamma è una delle ricorrenze più aspettate e amate ad ogni età, sia per la protagonista della giornata che per coloro che preparano i regali.

Fin dalle scuole elementari, i bambini preparano lavoretti e imparano poesie da recitare a casa per le loro mamme, preparano biscotti o raccolgono mazzi di fiori.

Per l’età adulta, quasi tutti i brand prevedono sconti o prodotti specifici per questa festa, da bracciali a vestiti personalizzati, pronti per essere regalati in questa occasione.

In effetti, almeno in Italia, la festa della mamma sembra essere legata proprio a una strategia di marketing, che si è del resto rivelata estremamente efficace. Scopriamo allora perché quando si festeggia la festa della mamma, la data cambia ogni volta e se è così anche negli altri paesi.

Le origini della festa della mamma

Alla festa della mamma vengono paragonate diverse celebrazioni antiche che in realtà non hanno alcuna correlazione con la celebrazione moderna.

Prendiamo come esempio la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo celebrata il 24 dicembre 1933 durante il governo fascista e che premiava le donne con più bambini in Italia; qualcosa che oggi non verrebbe sicuramente vista di buon occhio.

Inoltre, ci saremo accorti tutti che la data della festa cambia ogni anno ma solo fino al 2000 la ricorrenza si festeggiava l’8 maggio… che cosa è cambiato?

La scelta della data fissa è dovuta a Raoul Zaccari e Giovanni Pallanca, presidente dell’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, che per favorire la vendita dei fiori decisero di istituire a Bordighera la Festa della Mamma.

L’iniziativa è stata poi ripresa anche da don Otello Migliosi, per promuovere la celebrazione della maternità in ambito cattolico.

Così, dopo qualche incertezza, la festa della mamma è stata riconosciuta anche dal governo, che l’ha inserita fra le feste ufficiali della Repubblica Italiana rendendola anche una buona strategia di marketing per quei marchi di prodotti che voglio attirare clienti alla ricerca di idee regalo originali.

Quando si festeggia la festa della mamma

Dal 2000 le cose sono cambiate e la data è soggetta ad un’oscillazione annuale che fa in modo che si celebri sempre di domenica. Infatti, a differenza dell’anno precedente, per il 2024 è previsto che la festa cada il 12 maggio.

La festa della mamma all’estero

Proprio come la nuova tradizione riguardo alla festività, anche il mother’s day americano si celebra la seconda domenica di maggio. Ma non è così anche per il resto mondo.

Nel Regno Unito (fatta eccezione per l’Irlanda del Nord) si celebra infatti la quarta domenica di quaresima, mentre in Belgio cade l’ultima domenica di maggio. In Spagna e Portogallo, invece, si festeggia la prima domenica di maggio.

In Albania, Russia, Bulgaria, Macedonia, Romania e Moldavia si è invece scelto di far coincidere la festa con l’8 marzo, dunque con la Festa della donna.

Mentre nel Medio Oriente, molti paesi arabi celebrano la festa della mamma con l’inizio della primavera, il 21 marzo. In questo caso le origini si fanno risalire al giornalista egiziano Mustafa Amin che introduce la ricorrenza nel 1956.