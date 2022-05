La mamma è sempre la mamma e di mamma ce n’è una sola, su questo non si discute.

Fra pochissimi giorni ricorre la celebrazione che la vede protagonista ed ecco perché bisogna pensare a quale regalo farle, meglio ancora se oltre ad essere bello è anche solidale!

Festa della mamma: 10 regali solidali belli e utili

Manca sempre meno alla festa della mamma, la celebrazione che la vede protagonista per un giorno anche se, in realtà, dovrebbe essere ringraziata e onorata tutto l’anno.

La mamma è l’unica persona che ci ama incondizionatamente (insieme al papà, sia chiaro), che ci ha dato la vita, che ci perdona anche quando è difficile farlo e cerca di rimetterci sulla giusta strada.

Potremmo dire che sia un porto sicuro e un faro di speranza, che sia amica e nemica allo stesso tempo ma che, indipendentemente da quale rapporto abbiamo con lei, per noi ci sarà sempre.

Quando arriva il giorno dedicato alla figura che ricopre nella nostra vita, ogni regalo sembra sempre “troppo poco” o troppo banale e spesso, per non sbagliare, si sceglie di regalarle il tipico mazzo di fiori.

Ma forse non sapete che esistono tantissimi altri presenti belli e solidali, che potrebbero sorprenderla e renderla ancora più felice.

Scegliendo di regalare qualcosa di solidale non le si dona un semplice oggetto, bensì la si rende partecipe di un gesto d’amore diretto alle persone che hanno problemi di salute, ai bambini dei paesi poveri e alla ricerca sulle malattie rare.

Per darvi un’idea, ecco la lista completa di tutti i doni solidali che potrebbero essere utilizzati per celebrare la festa della mamma:

Cuore rosso in pietra saponaria con scritta “mamma” (h 4 cm, peso 100 gr) - Medici senza frontiere € 5,50

Ciotola di cocco laccata turchese con foglia - Medici senza frontiere € 13,00

Angioletto in ceramica decorata a mano (h 10 cm) - Lega del filo d’oro € 12,00 + € 5,00 di spedizione

Lampada AURA con frase di Helen Keller e 3 modalità di illuminazione (10x10x30 cm) - Lega del filo d’oro € 25,00 + € 5,00 di spedizione

Coprivaso ecologico realizzato a mano in cartone alveolare con fiori da piantare - CESVI € 21,00

Lunch box in acciaio inox con coperchio personalizzato in legno - CESVI € 10,00

Kit linea beauty “Sapone di un tempo” x Libellule Onlus da € 15,00 a € 27,00

Bracciale intrecciato in acciaio e Swarovski con lucchetto in oro - Unicef € 49,00

Piantina grassa con foulard realizzato dalla sartoria sociale “Soleinsieme”- Piantando € 39,90

Candela solidale “Right to happiness” - Dynamo Campo € 8,00

Questi sono solo dei regali fisici che possono essere consegnati alla mamma in pratiche confezioni ma esistono tanti altri modi per fare un regalo solidale.

Le associazioni benefiche come Oxfam, Mani Tese Onlus, Save the Children ed Emergency mettono a disposizione l’acquisto di card per aiutare chi ne ha bisogno.

In queste card è possibile scegliere di donare soldi per un kit per il parto e l’igiene, kit di primo soccorso, kit per i neonati, vaccini, medicinali, acqua potabile, cibo, materiale per lo studio, alberi e animali da allevamento.

Tutti regali solidali che possono cambiare in meglio la vita di chi non ha nulla e fatica per sopravvivere, per tutte quelle mamme che non vengono mai festeggiate perché troppo occupate a pensare ai propri figli malnutriti.

Il contributo viene registrato direttamente sul sito ufficiale dell’associazione e ciò che rimane a chi dona è un biglietto in cui descrivere il gesto compiuto, aggiungendo una dedica alla propria mamma.

Un modo di festeggiare diverso dal solito ma comunque molto apprezzato sia da chi riceve il biglietto, sia da chi riceverà la donazione.

Festa della mamma: com'è nata e quando si festeggia?

La festa della mamma, a differenza di quella del papà, non ha una cadenza fissa annuale.

Solitamente avviene la seconda domenica del mese di maggio e questa volta, cade proprio il giorno 8.

L’origine di questa ricorrenza come la conosciamo oggi nasce negli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso e fu proposta per la prima volta nel 1870 da Julia Ward Howe, una pacifista e femminista americana.

Il nome attribuito a questa celebrazione fu “Mother’s day for peace” ed, almeno inizialmente, doveva essere un momento di riflessione contro la guerra.

Poiché questa visione non venne condivisa da molti, pochi anni dopo Anna M. Jarvis pensò di trasformarla in un memoriale per la madre, che era a tutti gli effetti un’attivista a favore della pace.

Il simbolo scelto per onorarla fu un garofano bianco, puro e delicato come la figura che rappresentava.

Questa celebrazione divenne molto popolare in America, tanto che il presidente Woodrow Wilson la ufficializzò nel 1914 e la festa divenne un espressione pubblica di affetto e gratitudine verso tutte le madri del mondo.

La sua nascita in Italia, invece, avvenne nel dicembre del 1933 in piena epoca fascista come “Giornata della madre e del fanciullo”.

Soltanto nel dopoguerra questa celebrazione ebbe un carattere meno propagandistico e nella seconda metà degli anni ’50 iniziarono a diffondersi due feste dedicate alle madri:

la prima in Liguria (promossa dai venditori di fiori)

la seconda ad Assisi (per motivi religiosi)

Entrambe venivano festeggiate nel mese di maggio, periodo perfetto perché ricco di fiori nelle prime settimane e dedicato alla Madonna, nelle ultime.

La prima festa della mamma risale, dunque, al 1956 mentre la seconda si posiziona un anno dopo.

Il protagonista di quest’ultima celebrazione fu Don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi che ebbe l’idea di festeggiare la mamma non come figura sociale o biologica, bensì come figura dal grande valore religioso e cristiano.

L’istituzione vera e propria di questa festa avvenne il 18 dicembre 1958 grazie ad un disegno di legge e lo stesso giorno venne decisa la cadenza annuale in cui celebrarla.

La seconda domenica del mese di maggio divenne, quindi, un giorno di festa e tutte le mamme del mondo vennero onorate da lì a tutta l'eternità.

Festa della mamma: quali sono i fiori da regalare?

I fiori sono sempre stati uno dei regali più graditi, siano raccolti in graziosi bouquet o adornati di carta velina colorata e brillantini.

Nella ricorrenza della festa della mamma diventano quasi un’abitudine, o meglio un omaggio alla sua bellezza e all’amore che ci dona ogni giorno.

Ma quale fiore è il più indicato per lei?

Come scegliere il fiore che più la rappresenta?

Fortunatamente la festa della mamma cade proprio a maggio, il mese più rigoglioso e florido di tutti e in mezzo alla grande varietà di piante e fioriture c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se si vuole dare un significato preciso alla propria composizione floreale bisogna quantomeno conoscere il messaggio dei fiori.

Ad esempio, i tulipani rosa sono perfetti per la festa della mamma perché indicano un affetto profondo, l’iris si riferisce alla dea della mitologia greca messaggera degli dei nonché personificazione dell’arcobaleno, il garofano rosso rappresenta ammirazione mentre quello bianco è un augurio di fortuna e così via dicendo.

Per non sbagliare, la maggior parte delle persone opta per la classica margherita.

Un fiore molto semplice ma dalla bellezza caratteristica, soprattutto se ha dimensioni più grandi rispetto a quelle che si possono trovare nel giardino di casa.

Nelle composizione floreali che contengono le margherite viene abbinata anche la rosa arancione o qualche anemone che oltre ad essere una decorazione dalle incredibili tonalità, risalta tutto il resto e dona volume al bouquet.

La margherita essere regalata anche in vaso dal momento che è un fiore particolarmente resistente e non ha bisogno di molte cure.

Un altro fiore molto apprezzato è l’azalea, una pianta originaria della Cina che rappresenta la femminilità e la temperanza e che viene spesso utilizzata come simbolo della ricerca dell’AIRC.

In ogni piazza infatti, dal 14 maggio è possibile acquistarne una e aiutare la ricerca scientifica per combattere le malattie oncologiche.

Quest’iniziativa inizia una domenica dopo a quella della festa della mamma ma, ne siamo sicuri, alla nostra mamma non importa la puntualità; conta solo il pensiero!

Festa della mamma: dolci facili da preparare per celebrarla al meglio!

Bellissimi i fiori da mettere in un bel vaso in cucina, ma anche qualche dolce non è proprio da buttar via nella festa della mamma.

Sì perché se da un lato c’è chi preferisce arrivare con un bel mazzo colorato, dall’altra c’è chi adora preparare torte fatte in casa e sorprendere la festeggiata.

A differenza delle altre celebrazioni, questa festa non ha un dolce tipico né una tradizione culinaria specifica ma potremmo facilmente individuare il suo amore nei biscotti e nelle crostate.

I primi sono i più semplici da preparare, che siano alle mandorle o con gocce di cioccolato bastano pochi ingredienti e un forno alla giusta temperatura per realizzarli.

Anche i macarons francesi con i loro colori tenui sono molto belli da vedere ma un po' più complicati da fare ed è proprio per questo motivo che si fa prima a comprarli che a mettere le mani in pasta.

L'unica cosa che può rovinare un regalo del genere è proprio compiete qualche pasticcio durante la fase di preparazione!

La torta di rose invece, è il dolce perfetto per una mamma romantica mentre, se volete farla proprio sciogliere ai vostri piedi, moltissimi libri di cucina raccomandano la coppa alle more, l'intramontabile tiramisù ( con savoiardi o pandoro ) o la crostata con marmellata di fragole.

Poiché il clima di maggio, quest’anno, sta già dando i primi segni di un caldo estivo un’ottima alternativa può essere la torta fredda al limone oppure la torta mammamia con panna, roselline e base di pan di spagna.

Ad ogni modo, qualsiasi sia la ricetta che volete sperimentare o della quale siete sicuri del risultato finale, alla mamma piacerà senz'altro.

Se poi alla torta si vuole abbinare comunque un regalo solidale o una bella composizione floreale, allora tanto meglio.

In un giorno così speciale, qualche regalo in più fa sempre piacere!