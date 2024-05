Ogni anno, la seconda domenica di maggio, molti paesi del mondo celebrano la Festa della Mamma. Quest’anno, la festa cade il 12 maggio. Le origini di questa celebrazione risalgono a secoli fa, legate al culto della fertilità e della maternità. Tuttavia, la versione moderna della festa è attribuita all’impegno di Ann Reeves Jarvis, sua figlia Anna e la scrittrice Julia Ward Howe nel tardo Ottocento.

Origini storiche della Festa della Mamma

La Festa della Mamma, come la conosciamo oggi, ha radici profonde che si intrecciano con il culto antico della fertilità e della maternità. Tuttavia, la sua istituzionalizzazione è un fenomeno relativamente recente. Ann Reeves Jarvis, una fervente attivista, ha avuto un ruolo cruciale nella creazione di questa festa, inizialmente pensata per promuovere la pace e l’amicizia tra le madri di diversi schieramenti durante e dopo la Guerra Civile Americana.

L’influenza di Ann Reeves Jarvis e Julia Ward Howe

Negli anni ’60 dell’Ottocento, Ann Reeves Jarvis ha lanciato diverse iniziative per combattere la mortalità infantile. Dopo la Guerra Civile Americana, ha organizzato eventi per unire le madri dei soldati nemici, promuovendo la riconciliazione. Nel 1870, Julia Ward Howe ha scritto la “Mother’s Day Proclamation”, esortando le donne a lavorare per la pace. Questo documento ha posto le basi per la futura festa dedicata alle madri.

La prima celebrazione ufficiale

Il 10 maggio 1908, tre anni dopo la morte di Ann Reeves Jarvis, sua figlia Anna organizzò una cerimonia commemorativa a Grafton, West Virginia, per onorare la memoria di sua madre e tutte le madri, inaugurando quello che è considerato il primo evento ufficiale della Festa della Mamma. L’intenzione di Anna era quella di perpetuare l’eredità e gli ideali di sua madre, che aveva dedicato gran parte della sua vita a migliorare le condizioni sanitarie e a promuovere la riconciliazione tra i membri delle comunità divise post-Guerra Civile attraverso ciò che lei chiamava “Mother’s Friendship Day.”

L’iniziativa di Anna incontrò un’accoglienza entusiasta e con il passare del tempo, l’evento guadagnò sempre più popolarità, estendendosi ben oltre i confini di Grafton. La crescente celebrazione delle madri e dei loro inestimabili contributi alla società catturò l’attenzione nazionale, culminando nel 1914 con la decisione del presidente Woodrow Wilson di dichiarare ufficialmente la seconda domenica di maggio come Festa della Mamma. Questo atto non solo riconobbe l’importanza delle madri nella costruzione del tessuto sociale americano, ma istituzionalizzò anche una giornata di apprezzamento che avrebbe permesso a generazioni future di esprimere gratitudine verso le figure materne nelle loro vite.

Il commercio e la critica di Anna Jarvis

Nonostante la commercializzazione crescente della Festa della Mamma, Anna Jarvis lottò strenuamente contro lo sfruttamento commerciale dell’evento, volto a onorare l’originale visione di sua madre. La sua preoccupazione principale era che la vera essenza della festa, ovvero l’intenzione di onorare le madri e promuovere la pace, fosse offuscata dall’impulso commerciale che spingeva sempre più verso l’acquisto di regali piuttosto che verso la riflessione e il riconoscimento del ruolo delle madri nella società.

La Festa della Mamma rimane una celebrazione significativa in tutto il mondo, nonostante le sue moderne implicazioni commerciali. Le sue radici si ricollegano all’impegno di donne coraggiose, come la madre di Anna Jarvis, che hanno utilizzato il loro ruolo di madri per promuovere la pace e il benessere sociale. Questa lezione rimane preziosa anche oggi. La celebrazione annuale della Festa della Mamma serve come un promemoria dell’importanza di onorare le madri non solo con doni materiali, ma con vero riconoscimento e apprezzamento per il loro ruolo fondamentale nella costruzione di una società più giusta e pacifica. In questo modo, la festa può continuare a essere un momento di unione e di celebrazione dei valori autentici che dovrebbero sempre prevalere.