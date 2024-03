Festa di san Patrizio: perché si festeggia e in che giorno cade

La festa di San Patrizio affonda le sue origini antichissime fin dal nono secolo: non è strano, dunque, che i festeggiamenti siano così radicati nella popolazione irlandese e non solo. Scopriamo quindi in che giorno si festeggia San Patrizio e perché è diventata una festa così sentita in Irlanda e anche all'estero.

Festa di san Patrizio: in che giorno si festeggia e perché?

La festa di san Patrizio cade il 17 marzo, giorno della morte del santo da cui prende il nome. È una festa di origine cristiana che onora il patrono d'Irlanda, che nel quinto secolo d.C. ha diffuso la religione nel paese.

Il santo arrivò in Irlanda come schiavo poiché fu rapito dagli uomini del re irlandese. Negli anni della sua prigionia maturò la sua conversione al cristianesimo; dopo che riuscì a fuggire prese i voti. Quando in seguito divenne vescovo, gli fu affidata da Papa Celestino I l'evangelizzazione delle isole britanniche e specialmente dell'Irlanda. Con lui nacque la corrente del Cristianesimo celtico.

Oltre alla sua opera di cristianizzazione, si attribuiscono a San Patrizio alcune leggende tra cui la cacciata di tutti i serpenti dall'Irlanda e la leggenda del pozzo di San Patrizio, che, secondo il mito, sarebbe senza fondo: da lì si aprirebbero le porte del Purgatorio. Al santo è inoltre legato il simbolo del trifoglio, emblema nazionale irlandese, che lo stesso san Patrizio avrebbe utilizzato per spiegare il mistero della Trinità.

Perché San Patrizio oggi si festeggia in tutto il mondo

La festa di san Patrizio si è diffusa in tutto il mondo grazie alla massiccia emigrazione degli irlandesi, che dalla metà dell'Ottocento iniziarono a lasciare l'isola per fuggire dalla carestia di patate che incombeva sulla nazione.

La maggior parte degli irlandesi migrò in America, specialmente negli Stati Uniti, andando a formare comunità che ancora oggi sono ampiamente presenti. Per questo motivo il giorno di San Patrizio è una festa tuttora molto sentita anche negli USA, soprattutto nelle città della costa est, luogo di approdo delle principali migrazioni: si ricordano in particolare le metropoli di New York, Chicago e Boston.

Nel resto del mondo la festa si è diffusa soprattutto per merito dei simboli della tradizione irlandese, ormai riconoscibili da chiunque: menzione d'onore per la birra Guinness.

Cosa si fa il giorno di San Patrizio?

Il giorno di san Patrizio chi festeggia è moralmente obbligato a indossare vestiti di colore verde adornati dal trifoglio, simbolo per eccellenza della nazione irlandese.

Perché il giorno di San Patrizio ci si veste di verde?

Il verde è il colore simbolo dell'Irlanda e san Patrizio è il loro patrono. Grazie alla festa i bar, le strade e i vestiti si tingono di verde. A Chicago persino le acque dell'omonimo fiume vengono tinte di questo colore per celebrare i festeggiamenti.

Negli ultimi anni si è anche attivata l'iniziativa Global Greening, che ha diffuso ancora di più la festività, con il verde a dar luce a diversi monumenti del mondo. In Italia tra gli altri si sono illuminati anche il Colosseo, la Torre di Pisa e Castel dell'Ovo.