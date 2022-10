Svelati i primi nomi dei cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2023: chi ci sarà? A condurre la 73esima edizione c'è Amadeus, affiancato da Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Super ospiti italiani e internazionali, grandi nomi in gara e tante sorprese. Ecco le prime indiscrezioni e anticipazioni sul Festival di Sanremo 2023.

Festival di Sanremo 2023: svelati i primi nomi dei big in gara

A ipotizzare i nomi dei 22 big in gara - ai quali si aggiungo i 3 vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 25 cantanti - è stata Radio Deejay, scatenando da subito l’effetto “bomba”. In realtà, Amadeus sta lavorando alla “squadra” da diversi mesi, e alcuni nomi sono già stati confermati.

La kermesse ha sempre ospitato cantanti italiani di alto livello e grandi nomi della musica italiana: anche per quest’anno il pubblico non resterà deluso.

Non solo. Sono già stati anticipati alcuni grandi nomi della musica italiana: da Tiziano Ferro a Marco Mengoni, ma anche Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Vediamo i dettagli.

Festival di Sanremo 2023, toto nomi: chi sono i big in gara

Chi sono, quindi, tutti i big in gara al Festival di Sanremo 2023? Ecco svelati i primi nomi, secondo le anticipazioni fornite da Radio Deejay.

Tra i cantanti in gara per la 73esima edizione della kermesse ci sarebbero

Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa e Luigi Strangis.

Per quanto riguarda le band, potrebbero essere confermati i Boomdabash oppure i Negramaro. Su questo ancora non c’è chiarezza.

Resterebbero esclusi dal Festival di Sanremo 2023, invece, i Pinguini Tattici Nucleari impegnati nello sbarco a San Siro.

Sanremo 2023: Amadeus punta a un Festival “All Star”

Nelle ambizioni di Amadeus c’è anche quella di creare un Festival “All star”, che possa accogliere sul palco dell’Ariston alcuni dei più grandi cantanti italiani che hanno fatto la storia della musica.

Ipotizzata, in tal senso, la partecipazione – o meglio il ritorno – di Elisa e Gianni Morandi: la prima, piazzatasi al secondo posto lo scorso anno dietro a Mahmood e Blanco sembra essere pronta a tornare in gara; mentre il secondo ha accettato il ruolo di co-conduttore. Potrebbe tornare anche Giorgia, vincitrice del Festival nel 1995 con a canzone “Come saprei”.

Svelati poi anche i nomi di Biagio Antonacci – la cui partecipazione è quasi certa – ed Eros Ramazzotti, che fece il suo debutto al festival nel 1984 con “Terra promessa”.

Insomma un Festival davvero grande, speciale e unico: per lo meno questo è il sogno di Amadeus.

Festival di Sanremo 2023: chi sono gli ospiti

Bocca cucita – per il momento – sui possibili ospiti della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023.

Sappiamo che il sogno di Amadeus sarebbe quello di portare Mina (“o il suo ologramma”, aveva scherzato con il direttore artistico) sul palco dell’Ariston: ad oggi, però, la “Tigre di Cremona” non è stata convinta a partecipare alla kermesse, e il sogno di Amadeus infranto.

Radio Deejay ipotizza anche un ritorno di Laura Pausini come ospite per festeggiare i 30 anni dalla pubblicazione di “La solitudine”. Ci saranno anche dei cantanti internazionali ad esibirsi sul palco dell'Ariston, ma i nomi non sono ancora stati svelati.

Sanremo 2023: chi sono i conduttori del Festival

Chi saranno i conduttori del Festival di Sanremo 2023? I nomi sono già noti.

Amadeus ha deciso di invitare al suo fianco l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni che sui social ha già postato una foto davanti all’Ariston: “Ci vediamo presto”, aveva scritto. La sua partecipazione si limiterà alla prima e all’ultima serata della kermesse.

Confermata anche la partecipazione di Gianni Morandi come co-conduttore in tutte e cinque le serate del Festival: alle sue spalle ci sono ben 7 partecipazioni a Sanremo.

Nel frattempo il direttore artistico sembra essere alla ricerca di un’altra partner femminile da affiancare a Chiara Ferragni e Gianni Moranti per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

Stando alle indiscrezioni di Tvblog, Amadeus sarebbe in trattative con Natalia Estrada.