Estate è, da sempre, sinonimo di musica. Con la pandemia, purtroppo, le occasioni di condivisione e divertimento si sono praticamente azzerate, ma con la fine dello stato di emergenza e un lieve ritorno alla normalità finalmente i concerti e i festival dal vivo riprenderanno più forti ed entusiasmanti di prima!

In realtà, la musica live in Europa non si è fermata neanche l’anno scorso e la testimonianza è data proprio dagli italianissimi Maneskin che, dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, hanno praticamente girato l’Europa e il mondo portando la loro musica ovunque. Con la speranza (e il desiderio) che quest’anno vada ancora meglio, ecco un elenco dei 13 migliori festival musicali europei da non perdere assolutamente!

1. Glastonbury

Dopo due anni di stop, il sovrano dei festival inglesi Glastonbury è pronto a rinascere: l’evento conta circa 80 palchi, compreso il tradizionale main stage dalla forma piramidale. Al momento è stata confermata solo la presenza di Billie Ellish, ma nelle prossime settimane arriveranno sicuramente altri nomi interessanti!

Dove e quando: Worthy Farm di Pilton | 22-26 giugno 2022

2. Reading & Leeds

Rimaniamo in Gran Bretagna per un altro festival storico, Reading & Leeds, che si svolge ogni anno nelle omonime città durante un unico weekend: una volta esibiti a Reading il venerdì, gli artisti si spostano a Leed per la giornata di sabato e viceversa, chi si esibisce di venerdì a Leeds sarà presente di domenica a Reading. Quest’anno ci saranno grandi ritorni come Rage Against The Machine, Arctic Monkeys, Wolf Alice e gli amatissimi Maneskin!

Dove e quando: Richfield Avenue (Reading) e Bramham Park (Leeds) | 26-28 agosto 2022

3. TRNSMT

Ancora United Kingdom con il suo TRNSMT Festival di Glasgow, apprezzatissimo negli ultimi anni proprio per il calore dimostrato dai fan presenti. Classe 2017, nonostante sia ancora molto “giovane”, si è già piazzato tra gli appuntamenti musicali estivi più attesi in assoluto. Questa estate vedrà tra i protagonisti Paolo Nutini, The Strokes, Sam Fender, Foals, Wolf Alice, Lewis Capaldi, Tom Grennan e The Snuts.

Dove e quando: Glasgow Green, Glasgow | 8-10 luglio 2022

4. BST Hyde Park

Ecco uno dei festival storici che si caratterizza per la presenza di più palchi e di artisti che si esibiscono in contemporanea: si tratta di BST Hyde Park che, dal 2013, si propone come un insieme di concerti singoli da assaporare in più weekend. L’edizione di quest’anno ospiterà celebrità del calibro di Elton John, Adele, Eagles, Duran Duran e Pearl Jam, offrendo al pubblico un totale di 6 serate all’insegna della musica pop e rock.

Dove e quando: Hyde Park, Londra | 24 giugno - 10 luglio 2022

5. Primavera Sound

Tra i festival musicali più interessanti d’Europa impossibile non nominare il Primavera Sound! Buon sangue non mente e nelle vene di questo evento scorre quelli tipicamente caliente della Spagna! Semplicemente da non perdere.

Dove e quando: Parc del Fòrum, Barcelona | 2-12 giugno 2022

6. Sziget

Spostandoci in zona est ecco l’attesissimo Sziget Festival che, come ogni anno, si svolgerà a Budapest proponendo appuntamenti musicali per tutti i gusti: dal pop di Dua Lipa, passando per il rock dei Kings of Leon, per finire con l’elettronica di Caribou.

Dove e quando: Hajógyári Island, Budapest | 10-15 agosto 2022

7. Mad Cool

Altro festival tanto giovane quanto eccentrico è il Mad Cool che, insieme al Primavera Sound, rende la Spagna protagonista indiscussa dei festival musicali estivi! Tra gli artisti presenti quest’anno confermati Metallica, The Killers, Muse, Imagine Dragons e Placebo.

Dove e quando: Madrid, Spagna | 6-9 luglio 2022

8. AMF

L’AMF, che si svolge ogni anno nello stadio più grande di Amsterdam, rientra a pieno titolo tra le serate di musica dance. Nato con il nome esteso Amsterdam Music Festival, è diventato ancora più famoso grazie alla partnership con Dj Mag. Il suo palco ospiterà David Guetta, Afrojack, Nicky Romero e Timmy Trunpet.

Dove e quando: Amsterdam, Olanda | 22 ottobre 2022

9. Festival dell'Isola di Wight

Da oltre 50 anni il Festival dell'Isola di Wight ospita artisti leggendari che, nel corso della loro carriera, hanno segnato più importanti della storia della musica come The Stone Roses e Bruce Springsteen. Quest’anno si esibiranno Muse, Lewis Capaldi e The Kooks.

Dove e quando: Isola di Wight, Regno Unito | 16-19 giugno 2022

10. Bilbao BBK

Altro fiore all’occhiello della Spagna, il Bilbao BBK si svolge ogni anno nell’omonima città settentrionale e propone musica molto variegata, che spazia dall’indie, al pop, alla musica elettronica. Confermata la presenza di J Balvin, Placebo, Stromae e The Killers.

Dove e quando: Bilbao, Spagna | 7-9 luglio 2022

11. ESCI Festival

Anche la Serbia fa parte delle città europee che, ogni anno, accolgono milioni di fan desiderosi di trascorrere serate danzanti a ritmo di hip-hop, indie, pop e heavy metal. Al suo ESCI Festival, allestito all’interno della storica fortezza di Petrovaradin, quest’anno presiederanno Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, James Arthur e Afrojack.

Dove e quando: Novi Sad, Serbia | 7-10 luglio 2022

12. NOS vivo

Dal 2007, il NOS vivo trasforma il Portogallo in una meta musicale ambita e super richiesta! Il festival coinvolge artisti leggendari e nuovi talenti, sullo sfondo di una città colorata, dinamica e sorprendente come Lisbona. Occasione perfetta per incontrare Metallica, The Strokes e Imagine Dragons.

Dove e quando: Lisbona, Portogallo | 6-9 luglio 2022

13. Campi di Crema

Tra i pochissimi festival di danza più amati, apprezzati e prestigiosi del mondo, Creamfields (o Campi di Crema) accoglie ogni anno star internazionali che accontentano gusti musicali diversi tra loro. Quest’anno saranno presenti Martin Garrix e David Guetta, tanto per non deludere nessuno!