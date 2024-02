Chi è Maria Vittoria, la fidanzata di Fiks dei La Sad: età, lavoro e curiosità su di lei

Il gruppo pop-punk La Sad debutta per la prima volta al Festival di Sanremo. I loro look non sono passati di certo inosservati, ma uno di loro è felicemente occupato. Scopriamo chi è la fidanzata di Fiks.

Con "Autodistruttivo", la canzone portata dal gruppo La Sad alla 74° edizione del Festival di Sanremo, il gruppo pop-punk non è di certo passato inosservato. Lo stesso si può dire dei loro look colorati e stravaganti, con un richiamo allo stile punk.

Fiks, il frontman del trio musicale, ha recentemente svelato alcune informazioni interessanti, in particolare sulla sua vita privata. Il cantante, infatti, sarebbe felicemente fidanzato.

Non ci resta che scoprire chi è la fidanzata di Fiks dei La Sad e come i due si sono conosciuti.

Maria Vittoria: ecco chi è la fidanzata di Fiks dei La Sad

Il frontman del gruppo La Sad, che debutta per la prima volta al Festival della Canzone italiana, ha dichiarato in diverse interviste di essere fidanzato e impegnato con una ragazza.

Enrico Fonte, noto con il suo nome d'arte Fiks e conosciuto anche come produttore e videomaker, ha infatti espresso il suo amore per Maria Vittoria, una fotografa milanese sua coetanea.

Oltre alla passione per la fotografia, però, Maria Vittoria è anche un'esperta designer. Il suo profilo Instagram, infatti, mostra a pieno questi due aspetti, alternando pubblicazioni legate alla sua vita privata a scatti connessi al suo lavoro.

Tuttavia, Fiks ha dichiarato di essere molto geloso della sua vita privata. Di conseguenza, non si hanno molte informazioni sulla biografia di Maria Vittoria, che rimane sconosciuta.

Chi è Fiks dei La Sad

Come accennato in precedenza, il vero nome di Fiks è Enrico Fonte. Originario della Riviera di Brenta, in provincia di Venezia, il frontman dei "La Sad" si appassiona alla musica fin dall'adolescenza.

Il suo legame con il mondo musicale parte dall'attrazione verso la musica di Bob Marley e della melodia punk in genere. Con il tempo, però, è stato proprio lo stile punk a dominare la vita di Fiks.

La sua carriera ha preso una svolta quando, dopo aver affrontato un periodo di depressione dovuto a delusioni amorose e ad una crescente consapevolezza delle difficoltà del mondo, Fiks ha iniziato ad avvicinarsi all'emo trap.

A Milano ha incontrato Tommy, manager di "La Sad", e successivamente Theo e Plant. Durante il periodo della pandemia ha condiviso il lockdown con loro in un piccolo monolocale.

Proprio in questo frangente è nato il progetto Sad, che ha raggiunto il successo grazie al singolo "Summersad".

Quanti anni hanno i La Sad?

Il trio dei "La Sad" è composto da Fiks, Theo e Plant. Scopriamo quanti anni hanno e qualche curiosità su di loro.

1. Theo

Theo, il cui vero nome è Matteo Botticini, si distingue non solo per i suoi capelli verdi, ma anche per essere il chitarrista del trio.

Originario di Brescia, ha un notevole background musicale, collaborando con diversi gruppi, tra cui:

• gruppo metalcore Upon This Dawning

• duo Danien & Theo nell'ambito della trap

Theo ha 36 anni, ma non è noto se sia fidanzato.

2. Fiks

Fiks, invece, ha un'alta cresta fucsia fluo e ha invece 34 anni.

3. Plant

Plant, pseudonimo di Francesco Emanuele Clemente, ha i capelli ricci e di colore blu elettrico. Le sue radici musicali, però, partono dalla musica rap.

Plant è il più giovane del trio. Infatti, ha 24 anni e contribuisce a dare un'aria di freschezza e innovazione.

