Molti conoscono l’attrice Cristiana Capotondi per la sua interpretazione in diversi film di successo, come ad esempio Notte prima degli esami, La peggior settimana della mia vita, La mafia uccide solo d'estate e Indovina chi viene a Natale?, ma non è tutto.

Infatti ha fatto da doppiatrice nel cartoon Hotel Transylvania ed è anche una dirigente sportiva, mentre le vere sorprese riguardano la sua vita privata. Infatti ha rivelato in un’intervista che ha da poco dato alla luce una figlia, ma il padre non è l’uomo con cui ha trascorso ben 15 anni della sua vita.

Vediamo dunque qualche informazione in più e le dichiarazioni di Cristiana e Andrea Pezzi.

Cristiana Capotondi incinta: chi è il padre e la separazione dal compagno

È l’attrice stessa a raccontarsi e a sciogliere alcuni dubbi riguardante la sua gravidanza, partendo dalla nascita della figlia. Sappiamo infatti che la bambina si chiama Anna ed è nata lo scorso mese, nello specifico venerdì 16 settembre 2022, “una gioia immensa” come commenta la neo mamma di 42 anni.

A questo punto, però, Cristiana Capotondi ha in serbo un’altra sorpresa e cioè che il padre non è Andrea Pezzi, con cui è stata fidanzata dal 2006 al 2021. Rivela, infatti, che la loro relazione era già terminata quando ha “scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona”, la cui identità non ha voluto specificare per motivi di privacy.

Nonostante ciò ha comunque chiesto all’ex compagno di starle vicino durante tutta la gravidanza, cercando una protezione e complicità che non si era esaurita con la separazione “tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame”. Cristiana ringrazia infine sia Andrea Pezzi sia tutti quelli “che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy”.

“Ammirazione e stima” di Andrea Pezzi e la vicinanza a Cristiana e la figlia

Anche Andrea Pezzi ha reso noto il suo commento sulla vicenda, parlando prima di tutto della separazione. Infatti i due non stanno più insieme già da un anno e mezzo, dall’inizio dell’estate 2021, ma non hanno voluto far sapere nulla per permettere ad entrambi di avere il tempo “per riorganizzare con calma le nostre vite”.

L’ex compagno inoltre rivela che Cristiana Capotondi ha scoperto di essere incinta all’inizio di quest’anno e, nonostante Andrea sapesse di non essere il padre, ha chiesto comunque a lui di restarle vicino “nella fase lunga e delicata della gravidanza”, per dirla con le sue parole.

L’attrice infatti voleva “proteggere un momento così importante”, per questo si è rivolta all’uomo per cui continua a nutrire un profondo affetto, il quale conclude l’intervista dicendo che “a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”, rispettando la sua volontà di non rendere noto il nome del padre della figlia.

