Gina Schumacher, chi è la figlia del pilota più amato della Formula 1

Il suo cognome non è per niente sconosciuto agli appassionati di Formula 1: ecco chi è Gina Schumacher, figlia dell'amato pilota della Ferrari.

L'amore per Michael Schumacher non è mai svanito dal cuore degli appassionati di Formula 1, affezionatisi anche alla famiglia del noto pilota.

Tra i familiari spicca il nome della figlia, Gina, molto legata al padre: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Gina Schumacher: chi è la figlia del noto pilota di Formula 1

Tanti sono i figli di personaggi molto amati nel molto della musica, come accade con Priscilla Presley, ma molti sono anche gli eredi di personalità di spicco nel mondo sportivo.

È questo il caso di Gina Schumacher, figlia del noto pilota di Formula 1, le cui condizioni di salute sono ancora delicatissime dopo l'incidente sugli scii che l'ha visto protagonista nel 2013.

Classe 1997, Gina è il mix perfetto di mamma Corinne e padre Michael e che, con il suo sorriso travolgente, illumina la famiglia Schumacher: assieme al fratello Mick, Gina ha coltivato una forte passione nel mondo sportivo.

La carriera di Gina Schumacher e l'amore per lo sport

Dopo aver scoperto tutte le curiosità su Eleonora Berlusconi, non resta che scoprire i dettagli sulla carriera di Gina Schumacher che, come il padre, ha maturato la sua passione nell'ambito sportivo.

I suoi primi passi vengono mossi sui kart, sport che poi decide di abbandonare per coloro che si riveleranno il suo più grande amore: parliamo dei cavalli, grande passione anche di sua madre Corinna, che da diversi anni li alleva nei suoi due ranch.

Sin da bambina, infatti, Gina ha iniziato a cavalcare, per poi fare del suo amore la sua carriera, divenendo una delle atlete più forti a livello mondiale.

L'amore per i cavalli non è però condiviso solo con sua madre ma anche con colui che diventerà presto suo marito.

La vita sentimentale di Gina Schumacher

Proprio grazie ai cavalli, Gina Schumacher ha potuto incontrare l'amore della sua vita, Iain Bethke, abile cavaliere a capo di un'impresa dedicata all'addestramento, coaching e vendita di cavalli.

I due si sono conosciuti proprio all'interno di una scuderia e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ufficializzando il loro amore dopo sei anni di fidanzamento.

Gina e Iain diventeranno infatti presto sposi, decidendo di celebrare le nozze a Maiorca, posto del cuore per la famiglia Schumacher: proprio nelle Isole Baleari, qualche anno fa hanno acquisito una lussuosa dimora dal Presidente del Real Madrid, Florentino Perez.

Celebrare in questo posto magico le loro nozze potrebbe essere un modo per essere al fianco dell'amato padre che, da più di dieci anni, non camminerebbe né parlerebbe.

La famiglia ha preferito non rilasciare dichiarazioni a riguardo, unendosi però nell'amore e nel sostegno di una delle persone più amate nel mondo sportivo.

