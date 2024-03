L'incredibile somiglianza delle figlie di Veronica Peparini e Andreas Muller: ecco le foto

Lacrime ed emozioni per Andreas Muller e Veronica Peparini. Dopo aver dato alla luce le due gemelline, ecco che account Instagram dei due sono stati invasi dai commenti degli utenti. Ecco cosa pensa il popolo del web.

I commenti sui social sono diventati virali. Le prime foto delle gemelline hanno fatto intenerire gli utenti del web, che si sono sbizzarriti congratulandosi con i genitori e commentando con cuoricini, faccine con lacrime di gioia e tanto supporto e amore.

Ecco quali sono le prime impressioni dei genitori.

Le parole di Andras Muller

Il giorno del parto e dopo aver annunciato il nome delle due gemelline, il neo papà ha pubblicato sulle sue storie Instagram i pensieri che gli passavano per la mente in quel momento indescrivibile ed indimenticabile, facendo commuovere tutti coloro che hanno letto le sue parole.

Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita, credo che un'esperienza come questa, come ho deciso di viverla entrando in sala e vedendo tutto l'intervento del cesareo (una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia. Senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze.

Sono emozioni che ti lasciano senza fiato, momenti che vivi con tutto te stesso con speranza, felicità ed un briciolo di timore per il nuovo passo verso la paternità.

Sono fortunato ad averla, è un supereroe, un esempio per ogni generazione, passata, presente e futura.

Continua parlando della sua compagna Veronica Peparini. Coronando il momento con la prima foto alle gemelline.

Le gemelline: la somiglianza con mamma e papà

L'entusiasmo dei due genitori è tangibile. Andreas e Veronica hanno scelto di condividere le tenere immagini, dalle quali emerge una incredibile somiglianza. Penelope e Ginevra sono veramente simili, nonostante i pochi giorni di vita.

Sui social però c'è che chi "azzarda" ad indovinare le somiglianze con i genitori. Per alcuni una gemella sarebbe uguale alla mamma mentre l'altra al papà. Forse è troppo presto per poterlo dire con certezza, dato che i neonati, specialmente nei primi mesi di vita, cambiano molto. Ma è innegabile che queste immagini sciolgono in cuore, soprattutto sapendo che la coppia ha affrontato una gravidanza difficile con tanti sacrifici.