Il legame indissolubile con Audrey Hepburn: ecco chi è Luca Dotti, figlio della star

Nel mondo del cinema il suo talento non è passato inosservato, divenendo una delle attrici più amate di Hollywood.

Oltre a una carriera di successo, Audrey Hepburn ha avuto anche la gioia di diventare madre, costruendo con il figlio un rapporto speciale: ecco chi è Luca Dotti e cosa fa nella vita.

Audrey Hepburn e il legame senza tempo con il figlio

Attrice in alcuni dei film romantici più iconici di sempre, Audrey Hepburn è uno dei volti noti di Hollywood e conosciuta in tutto il mondo.

Da Colazione da Tiffany a Vacanze Romane: diversi i successi raggiunti nella sua carriera, a cui Audrey Hepburn ha anche affiancato il tempo libero per godere dell'affetto della famiglia.

Dopo il matrimonio con Mel Ferrer, dal cui amore è nato il primo figlio Sean, Audrey Hepburn ha intrapreso una relazione con lo psichiatra italiano Andrea Dotti, dando alla luce il secondo figlio: scopriamo chi è Luca Dotti.

Chi è Luca Dotti, figlio della star Audrey Hepburn

Le curiosità sulla vita privata delle star non si esauriscono mai, come dimostrano i dettagli su Brigitte Nielsen e la relazione con i suoi figli, e tra queste rientra anche Audrey Hepburn.

Dal secondo matrimonio con lo psichiatria Andrea Dotti è nato nel 1970 il secondogenito Luca Dotti, tanto amato dall'attrice hollywoodiana.

Nonostante il legame con una delle star più famose d'America, Luca ha deciso di non proseguire lungo la strada di Audrey Hepburn, rimanendo lontano dal mondo dello spettacolo.

Oltre a essere un graphic designer, Luca Dotti è impegnato assieme al fratello Sean nell'organizzazione di molte iniziative in ricordo dell'amata madre, come mostre, aste ed eventi benefici.

Il loro è un legame senza tempo, indissolubile anche dopo la morte dell'attrice hollywoodiana.

Audrey Hepburn attraverso gli occhi di Luca Dotti

Più volte i due sono comparsi insieme nelle fotografie scattate dai paparazzi, dimostrando il legame unico che li ha uniti, fino al venir meno di Audrey Hepburn.

Luca non aveva mai sentito i racconti di sua madre su Hollywood o sull'amore spropositato dei fan: Audrey era per lui prima di tutto la madre che si alzava presto la mattina per accudirlo e per passare del tempo libero con lui.

Ha iniziato a conoscere la fame di Audrey Hepburn solo avanzando con gli anni, quando i suoi compagni di scuola avevano più cose da raccontare su di lei rispetto a quanto lui sapesse di sua madre.

Solo quando è diventato più grande, Luca Dotti ha ascoltato i racconti di sua madre sulla Hollywood che l'ha tanto amata e del mondo dietro le quinte della macchina da presa.

Leggi anche: Da Miley Cyrus a LeBron James, ecco i 10 vip che fanno più beneficenza