Film animazione migliori del 2024: ecco i 10 titoli da non perdere

Il mondo del cinema è ricco di novità per questo nuovo anno iniziato da pochi giorni. E gli appassionati del settore non resteranno delusi dai titoli che dovranno uscire quest'anno. In particolare, coloro i quali apprezzano il genere di film di animazione possono godere di una vasta scelta di titoli in uscita.

Si crede erroneamente che i film di animazione sia apprezzati soltanto per i più piccoli. In realtà, un film di animazione è per grandi e piccini. Pertanto, non ci sono limiti o particolari restrizioni nella loro fruizione. Ecco i migliori 10 titoli da non perdere nelle sale.

Film di animazione 2024: i titoli in uscita

Dopo un 2023 che ha dato grandi soddisfazioni con titoli che sono diventati iconici, il 2024 si appresta ad essere un altro grande anno per il cinema di animazione. Sia nelle sale cinematografiche che sulle piattaforme di streaming il palinsesto offre una vasta scelta da non perdere:

1. Il ragazzo e l'airone

Anche se in Giappone è uscito nel 2023, in Italia è arrivato soltanto nel 2024. Infatti, ad oggi è nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta di una pellicola scritta e diretta da Hayao Miyazaki che parla di Mahito, un dodicenne che desideroso di voler rivedere sua madre, fa un viaggio in un mondo fantastico tra vivi e morti.

2. Kung fu Panda

Il quarto film della saga arriva dopo ben otto anni dall'ultimo film sul panda appassionato di karate. Prodotto da Dreamworks Animation, il film parla di Po che deve fare un viaggio spirituale della Valle della Pace per trovare la pace interiore e un erede. La pellicola arriva in Italia il prossimo 21 marzo 2024

3. Garfield - Una missione gustosa

Quarto film della saga sul gatto rosso che in questa nuova avventura insieme al gatto Vic e al cane Ollie si troverà a fare una rapina. Esce il prossimo 23 maggio.

4. Inside out 2

Attesissimo da tempo, dopo il primo film uscito nel 2015, arriva il secondo capitolo che mostra le emozioni personificate provate dall'ormai adolescente Riley con l'aggiunta di new entry. Pertanto, oltre a Tristezza, Gioia, Disgusto, Rabbia e Paura, arrivano anche Ansia. Noia, Invidia e Imbarazzo. La data di uscita in Italia non è stata ancora resa nota, ma negli USA uscirà il prossimo 14 giugno.

5. Cattivissimo me 4

Le avventure di Gru tornano sul grande schermo per la regia di Chris Renaud e Patrick Delage. Negli Stati Uniti uscirà il prossimo 3 luglio.

6. Transformers One

La trama racconta le vicende di Megatron e Optimum Prime che sono rivali. Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 13 settembre, in Italia non c'è ancora una data.

7. Justice League: Crisis on Infinite Earths

Trilogia di film, di cui la prima uscita lo scorso 9 gennaio e le restanti due usciranno nel corso dell'anno, in cui si narrano le vicende dello scontro tra Anti-Monitor e Monitor, dei fumetti -Crisi sulle Terre Infinite pubblicato da DC comics e da Panini Comics in Italia. La messa in onda è su Prime Video.

8. Spellbound

Musical che parla di una giovane ragazza che dovrà rompere un sortilegio che divide in due il mondo. L'uscita è prevista su Netflix, anche se la data non è stata ancora resa nota.

9. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Dopo l'uscita della serie tv di Amazon, gli appassionati de Il signore degli anelli saranno entusiasti di questa uscita che riscopre il mondo di Tolkien. La trama racconta di una storia raccontata in appendice del romanzo. Prequel ambientato 261 anni prima degli eventi del primo film. L'uscita è prevista per il 13 dicembre al cinema negli USA.

10. Geronimo Stilton

Il topo protagonista di numerosi romanzi si troverà ad affrontare una cospirazione davvero pericolosa. La data di uscita è in via di definizione.