Netflix è una piattaforma streaming che propone tanti film da poter guardare in famiglia, soprattutto negli ultimi tempi ha dedicato un focus preciso ai giovani e ai bambini, ma quali sono i titoli migliori? Vi suggeriamo quelli da non poter assolutamente perdere!

Vi proponiamo una lista che si divide in film e cartoni animati in grado di accontentare tutti i gusti a prescindere dal fatto che la vostra famiglia sia composta da adulti, adolescenti o bambini. Dalle pellicole che hanno fatto la storia fino a quelle candidate agli oscar e uscite da poco.

Film e cartoni animati per la famiglia: Netflix mette d’accordo tutti

La piattaforma streaming di tendenza è in assoluto Netflix. Il colosso è riuscito a creare un pubblico vastissimo ma negli anni la concorrenza ha iniziato a farsi sentire. Da Disney+, ad Amazon Prime, fino poi ad arrivare a Sky e Now tv.

Insomma, le piattaforme per guardare in streaming iniziano ad essere davvero tante, anche per questo Netflix ha iniziato a registrare i primi cali vertiginosi di utenti abbonati. Perché scegliere Netflix e non un’altra piattaforma?

Perché permette di avere una scelta per ogni componente della famiglia, dai più piccoli ai più grandi, un abbonamento quindi riesce a mettere insieme tante teste ma soprattutto la piattaforma dedica una grande attenzione ai più piccoli e agli adolescenti.

Soprattutto nell’ultimo periodo la produzione Neflix ha dedicato l’attenzione soprattutto alla generazione Z trattando tematiche delicate come l’orientamento sessuale, l’anoressia, la bulimia, i disagi sociali degli adolescenti e tutto ciò che crea problematiche durante l’adolescenza.

Un’attenzione particolare anche ai più piccoli: tantissimi i film di animazione da Studio Ghibli fino alla Disney, i titoli sono infiniti e accomunano i gusti dei più piccoli a quelli dei più grandi. Ma quali sono le pellicole a cui dover dare una chance a prescindere dall’età che si abbia? Vi proponiamo una lista dei film più belli adatti anche alle famiglie più variegate: vi metteranno d’accordo tutti e ottimizzerete il tempo perso per decidere la scelta.

La storia infinita

Un must del 1984 che ha segnato la storia è sicuramente La storia infinita, un classico che praticamente tutti i bambini delle precedenti generazioni hanno visto. Racconta la storia di un ragazzo che ruba in biblioteca un libro speciale e corre a leggerlo nella soffitta della sua scuola.

L’avventura inizia e lo spettatore si trova catapultato in una storia fantastica, in un posto stranissimo chiamato Fantasia. Il regno è in pericolo perché i bambini hanno smesso di credere alla fantasia, solo Atreiu potrà salvarlo urlando dalla finestra della soffitta di credere in Fantasia, il mondo che nel frattempo cade a pezzi.

Uno dei film più costosi mai realizzati al tempo con un drago costruito con l’acciaio degli aerei. Non aspettatevi gli effetti speciali di oggi, il film è costruito in studio e i ragazzi di oggi lo notano dalla prima scena, ma anche questo è il fascino de La Storia Infinita: per guardarlo bisogna dare spazio alla fantasia.

Fantasia è minacciata dal Nulla, un mostro senza forma che distrugge tutto quello che trova per la strada. Il Nulla cresce man a mano che i bambini nel mondo reale si dimenticano di sognare e di credere alla fantasia. Un messaggio importante, degno di attenzione.

Epica la scena nella palude della tristezza dove Atreiu perderà il suo cavallo nonostante lui lo inviti più volte a non farsi sopraffare dalla tristezza che altrimenti lo avrebbe avvolto in una melma dalla quale sarebbe stato impossibile venir fuori. Insomma, un film per bambini di certo, ma con un messaggio importante e forte adatto a tutte le età.

I Mitchell contro le Macchine

Uscito nel 2021, I Mitchell contro le Macchine è stato il film d’animazione più visto del periodo di maggio dell'anno scorso.

In questo caso si tratta di una famiglia un po’ stramba che dovrà salvare il mondo da un’apocalisse robot. Anche qui tornano i significati profondi: la giovane figlia Katie è una ragazza che si è rifugiata sempre nel cinema perché si sentiva diversa rispetto alle sue coetanee ma anche per questo speciale.

La pellicola per via delle limitazioni Covid ha saltato la release cinematografica ma il lungometraggio d’animazione è riuscito a entrare fin da subito nel cuore delle persone. I robot attraverso i dispositivi telefonici sono riusciti ad appropriarsi della terra diventando i nemici numero uno degli umani.

La famiglia si unirà per combatterli mostrando come gli affetti veri e i rapporti interpersonali riusciranno sempre a superare la minaccia del digitale e dell’intelligenza artificiale. Una famiglia apparentemente disfunzionale riuscirà a salvare il mondo proprio perché stramba e diversa dal comune.

Leggi anche >>Diavoli 2: le anticipazioni sul terzo e il quarto episodio

Tolo Tolo di Checco Zalone

Un altro grande successo di Checco Zalone che ha appassionato anche i più piccoli è Tolo Tolo. Il film caratterizzato dalla solita ironia del comico è in realtà anche molto emozionante perché Checco si ritroverà a fare un viaggio dall’Africa per tornare in Italia, così come fanno i tanti migranti.

Il suo viaggio lo vedrà al fianco di un bambino, motivo per il quale la pellicola sarà apprezzata anche dai più piccoli. Il significato a sfondo sociale è profondo, così come tutti i film del comico: una denuncia sociale, dal reddito di cittadinanza fino al problema dei migranti e delle condizioni disumane che si ritrovano a vivere per fare il viaggio della speranza.

Il tutto trattato con una delicatezza che alleggerisce il film rendendolo idoneo per tutta la famiglia, emozionando fino alla fine, anche con qualche lacrima.

Il castello errante di Howl

Tutti i film del regista Hayao Miyazaki e Studio Ghibli sono amati da grandi e piccoli. L’animazione dal tratto giapponese dei manga e i significati profondi della sensibilità orientale rendono ogni cartone animato una storia fantastica con realtà di fantasia che più che astrarsi dalla realtà la alterano.

Ci sono i sentimenti umani, i drammi occidentali, la spiritualità orientale, niente è dato al caso per Studio Ghibli. Viene tutto raccontato sotto forma di metafora, ed è la caratterizzazione dei personaggi a riempire di significati la trama.

Ogni personaggio ha un significato profondo, nel Castello errante di Howl ognuno ha un ruolo, e la casa errante riesce a collegare diverse realtà, ognuna delle quali con una caratteristica.

I personaggi errano per scappare dalla guerra, è infatti a tutti gli effetti un inno alla pace e al ricercare dimensioni tranquille lontano dalla devastazione del male. I personaggi di Miyazaki sono disegnati con uno stile che affascina sia adulti che bambini, ma ad incuriosire ancora di più è il messaggio che si nasconde anche dietro i più secondari.

Il film ha più piani di significato: può essere analizzato in superficie da un bambino oppure può diventare un dramma sociologico per un adulto, questa è la grandezza che accomuna tutti su Studio Ghibli.

Big Fish

Un altro classico imperdibile è Big Fish del mitico Tim Burton. In una città in cui per le strade c’è il vizio di appendere le scarpe ai fili dei panni stesi, arriva uno straniero che si innamora perdutamente di una ragazza.

Farà di tutto per conquistarla e riuscirà a passare la vita con lei e a mettere su famiglia. Questa però è solo una meta-narrazione, una storia nella storia; la verità non si sa perché il protagonista ha da sempre amato raccontare le sue più belle bugie, quelle buone, che riescono a rendere il quotidiano migliore delle spente verità a cui siamo abituati, vittime della noia.

Si tratta di un film del 2003 che nonostante abbia le ambientazioni perfette per un film per bambini in realtà si propone come uno young adult molto profondo, per tutti gli adulti che vogliono sognare per qualche ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BigFish (@bigfishfilm)







Hotel Transilvania

Cambiando completamente genere arriviamo al film d’animazione Hotel Transilvania a cui seguono il 2 e il 3. Come suggerisce il nome parliamo della famiglia di Dracula e dei suoi amici mostri. In un castello da far paura abitano i mostri più simpatici che potrete mai incontrare: sarà impossibile non ridere ai loro guai, sono assolutamente promesse le risate per tutta la famiglia.

Dracula si ritrova solo a crescere una figlia e incapperà in tutte le difficoltà che potrebbe avere un genitore single, apprensivo e al tempo stesso un po’ sbadato. Ad aiutarlo ci saranno i suoi amici mostri ma anche loro poco pratici con le dinamiche padre-figlia, ne faranno di tutti i colori.

Netflix propone tutti e tre i film sia il primo che i sequel, uno più divertente dell’altro: bambini o adulti che siate, non potete rinunciarvi!

Netflix propone il flitro famiglia

La piattaforma per lo streaming Netflix propone anche un’opzione molto utile per coloro che hanno bambini a casa e non vogliono rischiare che scelgano qualche titolo non appropriato.

Innanzitutto si può aprire un account bambini nel quale Netflix presenterà contenuti adatti a loro, nello specifico l’algoritmo selezionerà cartoni animati e serie tv adatte alle giovani età, evitando di mostrare i titoli di guerra e in generale titoli non troppo violenti.

Altrimenti c’è anche la possibilità di aprire un account specificando una determinata fascia d’età in modo che l’algoritmo capisca con chi si sta approcciando e quali potrebbero essere i film più appropriati. In extremis nelle impostazioni si possono anche bloccare titoli e film poco adatti a un pubblico troppo giovane: in base alle circostanze starà a voi capire qual è il filtro più giusto per la vostra famiglia!

Nel caso siete in tanti a guardare la tv, infatti, è consigliato fare un account con più profili gestibili in modo da riservare uno spazio solo ai bambini nel quale possono navigare anche da soli senza pericoli e riservarsi poi un altro account con il quale poter avere l’intero catalogo per voi senza così rischiare che i più piccoli della famiglia incappino in titoli del tutto fuori luogo o fuorvianti.

La piattaforma propone tante soluzioni: dagli account singoli fino agli account per 5 (compresa l’area bambini), ogni abbonamento varia nelle offerte e nel prezzo così che ognuno può scegliere quello che fa al caso suo.

Per le famiglie con varie età e magari anche adolescenti in casa, l’abbonamento più conveniente è sicuramente quello con 5 profili: possono essere utilizzati in sincrono e ognuno può guardare il suo film preferito in una stanza diversa in modo da evitare conflitti.

Leggi anche >>Film e serie tv: cosa vedere su Netflix a maggio 2022