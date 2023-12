Qual è il film di Natale più visto dagli italiani? Sono molte le pellicole ambientate durante il periodo natalizio che hanno conquistato il cuore degli italiani e sono diventate parte delle tradizioni di questa gioiosa festività. Scopriamo allora la lista dei film natalizi più amati dai nostri connazionali.

È questo il film di Natale più visto di sempre, non è Mamma ho perso l'aereo: la classifica

Partiamo dal podio, dove in terza posizione si piazza con la medaglia di bronzo un film del 1992 diretto dal grande regista Mario Monicelli. Il titolo della pellicola è Parenti serpenti ed è una commedia italiana che tratta tematiche molto importanti. Questo film ha ottenuto anche due nomination ai David di Donatello.

Al secondo posto troviamo una commedia d'amore girata nel 2003: Love Actually - L'amore davvero. Questa pellicola natalizia, interpretata da attori come: Hugh Granti, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Liam Neeson e Keira Lnightley, è entrata nel cuore degli italiani risultando essere una delle più viste durante le feste di Natale.

Al primo gradino del podio c'è una commedia statunitense che va ormai in onda da anni, in prima serata, la sera della vigilia di Natale. Il film di Natale più visto dagli italiani è Una poltrona per due (1983). Questa pellicola è quasi obbligatoria a Natale per le famiglie italiane che vogliono godersi una bella commedia in compagnia dei propri cari.

Strano ma vero, fuori dal podio, c'è uno dei film più amati dal pubblico: Mamma ho perso l'aereo (1990). Il piccolo Kevin, protagonista della commedia, ha dovuto far spazio ai film precedentemente elencati conquistando solo il quarto posto tra i film più visti nel periodo natalizio dagli italiani.

I migliori film da guardare durante le feste natalizie

Tralasciando questi capolavori natalizi da guardare durante le feste, esistono tanti altri film che hanno ricevuto ampi consensi da pubblico e critica e restano immortali. Per il genere commedia all'italiana, ad esempio, si potrebbero citare i cosiddetti cinepanettoni che hanno caratterizzato le feste di Natale di generazioni di giovani e adulti, trascinando milioni di persone al cinema.

Ci sono però tanti altri film internazionali ambientati nel periodo natalizio che sono considerati ormai dei classici. Per citarne alcuni abbiamo: Il Grinch (2000), A Christmas Carol (2009), Miracolo nella 34esima strada (1994) remake dell'omonimo film del 1947, Nightmare Before Christmas (1993), Topolino e la magia del Natale (1999), Canto di Natale di Topolino (1983).

