Su Amazon Prime Video, sono disponibili alcuni film che amerai vedere fin da subito. O anche solo rivedere, perché parliamo di film di fantascienza che hanno fatto la storia della cinematografia mondiale, o che negli ultimi anni sono diventati dei piccoli gioiellini della cinematografia indipendente.

Sono film perfetti per chi ha passato una brutta giornata e desidera evadere un attimo dalla realtà, o anche solo passare la serata in tranquillità, magari divertendosi. Come nel caso del primo film di questa cinquina sci-fi.

Su Prime Video approda la trilogia di Ritorno al Futuro

Un ragazzino imbranato ma simpatico scopre che il suo migliore amico scienziato ha inventato una macchina capace di tornare indietro nel tempo. Purtroppo, a causa di uno scontro a fuoco, il ragazzino scappa con la macchina. Si ritroverà a casa, nella sua Hill Valley (California). Ma trent'anni prima, quando i suoi genitori ancora non si conoscevano.

Sì, è la storia di Marty Mcfly e dello scienziato Doc Brown. Una storia che è valsa l'Oscar per il miglior montaggio sonoro, nonché il trionfo al botteghino. Diretto dal regista Robert Zemeckis, in futuro autore de Chi ha incastrato Roger Rabbit?, Forrest Gump e Cast Away, da quasi 40 anni è un sempreverde tra i film di fantascienza americani e non, grazie al suo mix di ironia, umorismo e fantascienza di prim'ordine.

Sempre su Prime Video sono disponibili anche il secondo e il terzo capitolo di Ritorno al Futuro, ancora più esilaranti e frizzanti del primo.

Blade Runner, il capolavoro di Ridley Scott, ora su Amazon Prime Video

Un ex poliziotto, ora investigatore, dà la caccia ad alcuni androidi, o meglio conosciuti come replicanti, fuggiti dalle proprie colonie extramondo, dove venivano impiegati come forza lavoro. Sono dotati di forza e intelletto sovrumani, ma per colpa di un "difetto di fabbrica" vivono per pochi anni. Alcuni di loro sono scappati dalle colonie extramondo per cercare sulla Terra (o meglio nella Los Angeles del 2019) un modo per superare la propria "data di scadenza".

Quasi un contraltare di Ritorno al Futuro per la sua ambientazione neo-noir e per i cieli della futuristica Los Angeles completamente grigi, Blade Runner è un altro film di fantascienza che bisogna assolutamente vedere, o anche solo rivedere.

Tratto dal romanzo Il cacciatore di androidi dello scrittore americano Philip K. Dick, Ridley Scott ha voluto mettersi in gioco ancora una volta, mettendo in scena un modo di intendere la fantascienza all'epoca completamente agli antipodi. Il regista di Alien ha voluto raccontare un noir cyberpunk, tetro, violento e molto sofisticato, andando contro alla moda dominante dei film fantascientifici comici, romantici e divertenti.

Nonostante il tiepido successo commerciale, Blade Runner è diventato un must nella cinematografia mondiale, nonché spunto e ispirazione per tutti i futuri film di fantascienza noir e thriller, anche grazie all'interpretazione magistrale di Harrison Ford e alle musiche del compianto Vangelis.

L'invasione degli Ultracorpi, un classico intramontabile

Una ridente cittadina americana, un clima perfetto, gente tranquilla che lavora ogni giorno. Ma che si comporta in maniera strana.

Lo nota il dottor Bennel, un loro concittadino: in molti addirittura soffrono della sindrome di Capgras, pensando che alcuni loro cari e parenti siano stati sostituiti da degli estranei. E infatti sono degli estranei, o meglio degli Ultracopri, una specie aliena che colonizza gli altri pianeti sostituendosi ai loro abitanti durante il sonno.

Questa è la storia nata dalla collaborazione tra il regista e sceneggiatore Don Siegel e Sam Peckinpah (futuro autore de Il mucchio selvaggio). Un film di fantascienza forse un po' vetusto (è del 1956, ed è in bianco e nero), ma ancora sorprendente per le sue immagini e per la recitazione, oltre al fatto di essere stato girato con pochissimi mezzi.

Piccola curiosità: nella prima versione il film doveva finire con la vittoria degli estranei, che riescono a colonizzare tutta la cittadella di Santa Mira. La produzione decise di procedere con un finale "più ottimistico".

Questione di Tempo, un film di fantascienza filosofico

Il giovane Tim Lake ha compito 21 anni. Per regalo suo padre gli svela un curioso segreto di famiglia: tutti i suoi parenti (lui compreso) hanno il potere di viaggiare nel tempo, o meglio nel proprio passato.

Senza pensarci, Tim sfrutta subito questo suo potere per migliorare la sua vita familiare e amorosa, cercando di conquistare l'amore della sua vita e di migliorare anche il rapporto che ha con suo padre. Non l'avesse mai fatto: ogni volta che cambia qualcosa nel passato, il suo presente viene continuamente stravolto.

Già famoso come co-creatore del celebre Mr. Bean, e come sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale, Richard Curtis ha voluto proporre tematiche abbastanza inusuali per un film di fantascienza, come l'apprezzamento per le piccole cose, il mondo che ci circonda, la vita e il tempo.

The Endless, un film di fantascienza molto surreale

I due fratelli Justin e Aaron da bambini erano dentro ad un misterioso gruppo, il Camp Arcadia, un mix tra un campo scout e una setta. Sono passati anni da quando sono fuggiti, ma quando decidono di tornare nella loro vecchia casa, a seguito di uno strano messaggio, i due si rendono conto che alcuni eventi accaduti da poco sono legati agli assiomi di Camp Arcadia. E anche alla ricerca di un colore indescrivibile.

Scritto, diretto e interpretato dai due fratelli Justin Benson e Aaron Moorhead, questo film di fantascienza ha il pregio di esplorare la fantascienza eerie, cioè quella legata al mistero, all'assurdo, anche se significa confinare nell'horror lovecraftiano, e nel surreale à la Lynch.

