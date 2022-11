Andiamo alla scoperta di otto film con budget milionari e grandi star che non hanno rispettato le aspettative e si sono rivelati dei clamorosi insuccessi commerciali. Da top a flop in un secondo.

Non bastano celebrità stellari o budget illimitati per avere un successo garantito al box office. C’è una lunga lista di film che si sono rivelati un totale insuccesso rispetto alle aspettative della produzione, e questo vale anche per le opere di qualità. Vediamo insieme otto flop cinematografici clamorosi che hanno deluso le aspettative economiche di registri e produttori nonostante siano costai un capitale.

Da top a flop: Il Grande Lebowski

Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore e John Turturro sono tra le maggiori celebrità di fine secolo che compongono il cast della pellicola dei fratelli Cohen. L’accoglienza del film, però, è tiepida, sia al botteghino sia sulla carta stampata. Pubblico e critica rimangono indifferenti alla trama (come sempre) sopra le righe e le situazioni esilaranti ben studiate e mai banali. In molti casi un’opera cinematografica ha bisogna di lasciarla decantare qualche tempo prima di poterne scoprire la vera essenza. Oggi Il Grande Lebowski è riconosciuto come un cult transgenerazionale, e la vestaglia che Jeff Bridges indossa per andare al supermercato, con tanto di occhiali da sole, è un’immagine iconica.

Fight Club

Se le prime due regole del Fight Club vietano tassativamente di parlarne, anche al di fuori delle sale cinematografiche il capolavoro di David Fincher ha riscosso all’inizio un semplice mormorio di sottofondo, da parte di chi lo vedeva (insieme con il precedente Panic Room) come un film di “transizione” dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto con Seven. Costato 63 milioni di dollari, l’adattamento dell’opera dello scrittore Chuck Palahniuk ne incassò appena 37. Oggi è riconosciuto come un classico del cinema degli anni 90, e le parole del co-protagonista Tyler Durden (Brad Pitt) sono continuamente citate quando si vuole giocare a far prevalere la propria anima ribelle e anticonformista.

Catwoman

100 milioni di dollari investiti, una perdita netta di 18, è stato da subito attaccato spietatamente dalla critica e non ha attirato nemmeno i fan di Batman. Forse non era ancora il periodo degli spinoff che imperversano al giorno d’oggi, fatto sta che Catwoman è una delle operazioni commerciali di maggior insuccesso della Warner Bros. degli anni Duemila. Nonostante Halle Barry abbia interpretato più che bene la donna gatto, ha comunque ricevuto il Razzie come peggior attrice, il premio (poco consolatorio) riservato ad attori, registi e sceneggiatori con performance dimenticabili.

I figli degli uomini

Sono in molti a ritenere che il film di Alfonso Cuaron sia uno dei migliori esempi di sci-fiction contemporanei, tuttavia, nonostante gli alti costi (75 milioni di dollari) il film fu un fiasco al botteghino, mandando la casa di produzione in perdita. In compenso I Figli degli Uomini ottenne tre candidatura agli Oscar e vinse due premi BAFTA per migliore fotografia e migliore scenografia.

The Lone Ranger

Sulla scia del successo mondiale della saga Pirati dei Caraibi, il regista Gore Verbinski si serve nuovamente del volto di Johnny Depp per un nuovo kolossal, questa volta in salsa western. Prodotto dalla Disney, che per la realizzazione del progetto ha di fatto staccato un assegno in bianco (più di 250 milioni di produzione e 100 per la campagna marketing), il film intasca solo 190 milioni di dollari e si annovera tra i più grandi flop mai registrati nella storia recente del cinema. Ha anche ricevuto una nomination agli Oscar nel 2014 per i migliori effetti visivi, senza che questo abbia minimamente inciso su una sua rivalutazione.

Ghostbusters

Come già detto sopra, gli anni Dieci del Duemila sono indubbiamente quelli dove si sono rispolverati grandi classici del passato rivisitati in chiave moderna, alcuni con buoni risultati, altri invece scadenti. Appartiene a quest’ultima casistica il remake di Ghostbuster del 2016. Il team degli acchiappafantasmi è tutto al femminile, per strizzare l’occhio al politicamente corretto, e un Chris Hermsworth in veste di segretario e che serve pasticcini alle eroine. Come spesso accade alle pellicole che vogliono, in modo neanche troppo velato, valorizzare la diversità di genere, le idee più nobili che mancano di una struttura portante si rivelano spesso un cattivo affare. Infatti, al box office il film non raggiunge il break even point che giustifica l’investimento di 144 milioni di dollari, fermandosi a 229 milioni. Nell’era del web, qualche avvisaglia di rischio flop era già stata annunciata su YouTube, dove il trailer di Ghostbuster aveva collezionato un buon numero di dislike sulla piattaforma.

Justice League

Ormai è oggettivo: nella sfida tra i due mondi di supereroi, la Marvel ha stravinto sulla DC Comics sotto ogni punto di vista. Se non teniamo conto dell’inflazione, nella top 10 dei film coi maggiori incassi della storia del cinema figurano ben quattro titoli degli Avengers e nessuno degli adattamenti ispirati dai fumetti di Gardner Fox. E Justice League è uno degli esempi migliori per mettere in evidenzia il divario tra le case di produzione Disney e Warner Bros. Benché il film sfoggi un quartetto di gran livello (Aquaman, Wonder Woman, Flesh e Cyborg), incassa “soltanto” 658 milioni di dollari, non raggiungendo la soglia di 750 che avrebbe effettivamente portato dei guadagni reali. A nulla quindi è valso che la pellicola abbia registrato un’entrata più che doppia rispetto al budget di 300 milioni messo sul piatto dalla produzione.

Blade Runner 2049

Quasi 25 anni dopo l’uscita dell’intramontabile opera di Ridley Scott, il regista Denis Villeneuve accetta il progetto di realizzare un sequel del supercult fantascientifico, ambientandolo a distanza di cinquant’anni rispetto a dove il film si era interrotto (2019). Per il ruolo del nuovo replicante, il cui incontro con l’ispettore Deckard (Harrison Ford) cucirà insieme le trame dei due film, il regista canadese sceglie l’imperscrutabile Ryan Gosling. La distanza generazionale si fa sentire, però, e sono pochi i giovani che accorrono a vederlo. Reazione piuttosto fredda anche da parte di chi Blade Runner lo ha visto al cinema nel 1982. Risultato: una debacle dal punto di vista commerciale, favorito anche dal giudizio negativo dello stesso Ridley Scott. C’è chi, però, ha comunque apprezzato la componente tecnica, e non solo, della scommessa non vinta di Villeneuve.