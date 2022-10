Cosa c'è di meglio di una serata a casa con pop-corn e un film horror? Abbiamo raccolto i titoli migliori disponibili in streaming per una serata da paura.

I film horror sono tra i più amati dagli spettatori: trame intriganti, jumpscare, misteri, spiriti, creature spaventose, esorcismi, è un genere che tiene sicuramente col fiato sospeso, d’altronde paura e adrenaline sono strettamente collegate. A tal proposito non è facile scegliere tra i migliaia di film horror prodotti, considerando anche tutti i sottogeneri che si diramano: ci sono i film sugli esorcismi, quelli sui mostri, sui killer, sui fantasmi, insomma la scelta è vasta.

Oggi abbiamo voluto raccogliere i 5 film spaventosi più prodotti secondo la nostra classifica.

5. L’evocazione – The Conjuring (2013)

Ebbene sì, è una storia vera.

Il film è tratto dalla storia degli investigatori Ed e Lorraine Warren, chiamati dalla famiglia Perron, a causa di presenze misteriose. I Perron si erano trasferiti in una nuova casa, non sapendo delle manifestazioni paranormali che si sarebbero presentate. L’horror riesce a terrorizzare, con elementi che ricordano film come L’esorcista o Poltergeist. Film del regista malese Wan, egli è in grado non solo di suscitare paura tramite i colpi di scena, o la deformità dei mostri, ma ad incutere un timore inconscio, a livello psicologico.

4. L’esorcista (1973)

Nonostante sia una scelta scontata, non potevamo non inserire questo cult tra i primi 5 horror in classifica. Seppure sia stato prodotto ormai 50 cinquant’anni fa, è ancora una delle pellicole più apprezzate dai critici e dai fan del genere.

Il film di Friedkin si inspira alla storia di Ronald Doe, esorcizzato dalla chiesa cattolica. Il regista affronta temi come la spiritualità e la contrapposizione tra il bene e il demonio. Il film non aveva lo scopo di terrorizzare, ma avrebbe dovuto spiegare razionalmente la storia verificatasi, ma finisce col rivelarsi uno degli horror d’esorcismo più spaventosi di sempre.

3. Insidious (2010)

Anche in questo caso film di Wan, noto anche per la cruenta saga di Saw, Insidious si impone come uno dei gioielli della filmografia dell’orrore.

Nonostante la storia sia la classica trama horror: famiglia che si trasferisce in una nuova casa che si rivela infestata, il regista riesce a mettere insieme i vari stereotipi in maniera superba, creando uno stato di inquietudine che tiene lo spettatore incollato allo schermo.

4. La notte del giudizio – The Purge (2013)

Thriller del regista DeMonaco, rientra nei film distopici. Siamo negli Stati Uniti, dove è stata introdotta una legge per tenere a bada la criminalità. È stata introdotta la notte dello “sfogo”, durante la quale ogni reato è concesso senza alcuna pena. Di fronte a questa situazione, la popolazione si barrica in casa, munita di allarmi, armi, porte blindate, bisogna fare qualsiasi cosa per proteggersi dagli assassini.

Questa notte sfocia in una società privata dei senzatetto e deboli, che vengono puntualmente uccisi dai killer in circolazione. Protagonisti della storia la famiglia Sandin, che si chiude in casa per guardare un film, tranquillamente protetti dai sistemi di sicurezza costruiti dal marito. Tuttavia il giovane Charlie si presenta alla loro porta, inseguito da una gang che vuole ucciderlo, e la famiglia in pena per il ragazzo, decide di accoglierlo, senza poter prevedere le conseguenze.

5. Babadook (2014)

Storia macabra, inquietante, da quasi disturbo quella del mostro Babadook, che perseguita Sam, un bimbo di sei anni, e la madre Amelia. Rimasta vedova il giorno del parto, la donna vive col figlio, un bambino irrequieto, che le sta sempre attaccato, perfino durante la notte, quando non riesce a dormire avendo paura di essere spiato da qualche mostro. Una notte la madre legge a Sam la storia di Babadook, un mostro che perseguita le vittime con i suoi artigli, ma appena capisce cosa sta leggendo, il mostro è già arrivato, e si addentra nelle vite della famiglia, cambiandole per sempre.

