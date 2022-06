Il mese di giugno ha visto la celebrazione di diversi eventi significativi, primo fra tutti quello del gay pride. A rendere questa ricorrenza ancor più importante però, non sono solo state le manifestazioni e gli incontri organizzati per sensibilizzare i cittadini sull’argomento, ma anche la miriade di film LGBT proposti da Netflix e Prime video. Quali sono i migliori e quando arriveranno le prossime uscite, lo vediamo nell’articolo.

I migliori film LGBT da vedere su Netflix

Sensibilizzare i cittadini su un tema delicato come quello dell’omosessualità, la bisessualità e la transessualità è un lavoro duro e impegnativo ma qualcuno lo deve pur fare. Le associazioni e le organizzazioni che si occupano di consapevolizzare chi ancora fatica a comprendere quanto sia importante la libertà di espressione e la scelta di come condurre la propria vita, fanno del loro meglio anche se spesso e volentieri il meglio ancora non basta.

Sebbene il mondo stia cambiando e la concezione legata alle relazioni interpersonali stia gradualmente abbandonando l’idea tradizionale che si ha dell’amore fra individui, coloro che appartengono alla categoria LGBT ancora non si sente sicuro e teme per la propria incolumità. Uomini che baciano altri uomini, donne che tengono per mano altre donne, uomini che si sposano tra loro e donne che decidono di avere un figlio insieme.

Tutti i movimenti pro LGBT, le sessioni informative, gli incontri di gruppo e le manifestazioni come il gay pride, che si festeggia a giugno ogni anno, vengono eseguiti con una certa frequenza. E se queste attività non funzionano o funzionano quel tanto che basta, allora anche i media si impegnano a contribuire a una maggiore sensibilizzazione sull’argomento.

Netflix, la piattaforma televisiva più utilizzata di sempre propone diversi titoli di film che parlano proprio di questo tema, abbinando al motore di ricerca la categoria intitolata “Film LGBT di successo”, ovvero le opere cinematografiche LGBT più visualizzate dai fruitori del servizio. I più apprezzati dal pubblico sono:

“Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino (2018), con il bellissimo Armie Hammer e l’acclamato Timothée Chalamet a interpretare il ruolo di due ragazzi che durante un’estate in Italia si innamorano l’uno dell’altro sperimentando gioie e pene di una relazione complicata.

“Elisa e Marcela” di Isabel Coixet (2019), un dramma erotico - sentimentale in bianco e nero che narra la storia delle prime due donne spagnole convolate a nozze con rito cattolico nel lontano 1901, dopo una lunga serie di sotterfugi e ostacoli non indifferenti.

“The boys in the band” di Joe Mantello (2020), con la partecipazione di Jim Parsons, Matt Bomer e Zachary Quinto. Quest’opera teatrale adattata per il cinema racconta la storia di sei amici (tutti omosessuali) che si riuniscono alla festa del compleanno di uno di loro e ubriacandosi fino al limite del possibile si ritrovano a fare telefonate a persone che conoscono e confessare il proprio amore, mettendo a nudo segreti inconfessati e passati tormentati.

“I segreti di Brokeback Mountain” del 2005, con Jake Gyllenhaal, il compianto Heath Ledger, Anne Hathaway e Michelle Williams vincitore di 8 nomination agli Oscar.

“Il filo invisibile” diretto da Marco Simon Puccioni (2022) che, in chiave ironico - sentimentale narra la storia di un adolescente con due papà intento a raccontare la storia della sua famiglia e le loro lotte per i diritti civili in un breve video che sta preparando per un progetto scolastico.

I film LGBT più visti su Prime Video

Sulla centralità del tema LGBT le piattaforme come Netflix e HBO sono le più all’avanguardia ma ultimamente anche Prime Video dispone di un vasta scelta di opere cinematografiche importanti, alcune addirittura premiate dalla critica e insignite di riconoscimenti prestigiosi.

“Moonlight” diretto da Barry Jenkins (2016) e interpretato da Janelle Monàe, Mahershala Ali e Naomie Harris, per esempio, ha vinto il premio Oscar come miglior dramma LGBT narrando il viaggio di un ragazzo verso la virilità e l’esplorazione della sua sessualità mentre la comunità di cui fa parte lo guida con amore e sostegno.

“Tomboy” di Céline Sciamma (2011) ugualmente acclamato dalla critica, racconta la commovente storia di una bambina che dopo essersi trasferita inizia ad abbracciare il non conformismo di genere. Le sue relazioni, il posto nella comunità, la relazione con parenti e amici cambia radicalmente e le rendono difficile esprimere ciò che sente dentro.

“Carol” di Todd Haynes (2015), con Cate Blanchett e Rooney Mara nel ruolo delle protagoniste. La storia d’amore proibita qui raccontata è ambientata nella New York degli anni ’50 e l’intensità degli eventi abbinata alle straordinarie interpretazioni delle due attrici ha conquistato il pubblico al primo sguardo.

“My Hustler” di Andy Warhol, girato in gran parte in piano - sequenza filmando l’azione e la non azione di una storia d’amore fra due uomini con realismo documentaristico che farà da modello per molti autori che verranno.

“Il bagno turco” di Ferzan Ozpetek (1997) con Alessandro Gassman tratta il delicato tema della scoperta dell’omosessualità.

“Pride” (2014) e “Weekend” (2017). Il primo è basato su una storia vera che si svolge durante lo storico sciopero dei minatori inglesi del 1984 e le prime lotte degli attivisti del movimento gay mentre, il secondo, parla di due ragazzi che dopo aver trascorso la notte insieme arrivano a condividere molto più di un letto fino a scoprirsi all’inizio di un’imprevista storia d’amore.

“Diverso da chi?” di Umberto Cartesi (2009), con Luca Argentero, Claudia Gerini e Filippo Negri nonché vincitore di 4 David di Donatello per le migliori interpretazioni.

Dove vedere le serie tv LGBT in streaming

Non tutti hanno tempo a sufficienza per sedersi sul divano e guardare un film, men che meno di tenere alta la concentrazione dopo una lunga giornata di lavoro.

Per questo motivo le piattaforme televisive offrono sempre la possibilità di seguire le serie tv, un prodotto multimediale dal minutaggio limitato e quindi fruibili di episodio in episodio.

Per quanto riguarda le serie tv LGBT più famose e apprezzate si ricordano:

Orange is the new black

Heartstopper

Sex Education

Elite

Grace and Frankie

Insatiable

Queer as folk

Looking

Skam

Atypical

The L world

Su Disney+ è già in arrivo un musical per celebrare il Pride Month, intitolato “Trevor”.

Poiché ognuna di queste serie tv è disponibile in tutte le piattaforme streaming, se vi state chiedendo quale sia la migliore in assoluto la risposta è Netflix.

Quest’anno, il servizio ha deciso di allargare ancora di più il catalogo con l’aggiunta di un nuovo film a settimana per un totale di 71 film fino al 31 dicembre.

Grande qualità video e prezzi vantaggiosi vengono offerti anche da Sky e Now TV, Apple TV Plus, Amazon Prime Video e per l'appunto, Disney+.

Film LBGT: quando arrivano le prossime uscite

Per quanto riguarda le prossime uscite per il 2022, recenti indiscrezioni hanno reso pubblico qualche titolo davvero molto interessante preannunciando l’inizio di qualcosa di nuovo e il seguito di stagioni lasciate in sospeso.

“Love Victor 3” riprenderà la storia d’amore adolescenziale tra due ragazzi che stanno per terminare la scuola e affrontare gli enigmi del futuro.

Il trailer e la key art della terza e ultima stagione della serie originale Love, Victor arriverà su Disney+ il 15 giugno 2022 e intratterrà i propri spettatori per altri 8 episodi. Prevista per il 2023 sarà la serie tv spagnola “El Silencio” con Aron Piper e Manu Rios, attori protagonisti della quarta indimenticabile stagione di Elite. Questo thriller psicologico incentrato sui mostri che i silenzi e le parole non dette possono generare, indagherà sulla personalità di un giovane violento e spericolato al quale verrà accostata la figura di un professionista.

Creata da Aitor Gabilondo si pensa che le prime scene possano uscire entro fine 2022 ma le riprese non sono ancora iniziate e quindi, molto probabilmente, la vedremo comparire tra i titoli Netflix l’anno successivo.

Ancora sconosciuta la data di arrivo della serie tv “Balenciaga” con Alberto San Juan a ricoprire le vesti del celebre stilista che nella narrazione esplorerà anche la sua identità queer. Stessa cosa per la serie tv progettata dall’attrice Kristen Stewart, che parlerà di potenziali cacciatori di fantasmi LGBTQ+. Una vera novità per colei che ha iniziato la sua carriera correndo dietro ai vampiri e ai licantropi per poi debuttare al Festival di Cannes grazie a "Crimes of the future", il nuovo film di David Cronenberg.