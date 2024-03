Netflix, in arrivo 5 nuovi film nel mese di marzo: ecco tutte le uscite da non perdere

Il catalogo delle nuove uscite di Netflix mette a disposizione una varietà di generi notevole, con diversi film e produzioni recenti capaci di attirare l'attenzione di moltissimi spettatori.

Per il mese di marzo, in particolare, è prevista l'uscita di 5 film tutti diversi tra loro, ma a loro modo dotati di un potenziale importante.

Non ci resta che scoprire quali sono i titoli dei nuovi film in uscita a Marzo, svelando qualche spoiler sulla trama.

Netflix: 5 nuovi film in uscita a marzo

L'offerta di Netflix del mese di marzo è molto variegata. Infatti, ci sarà la possibilità di vedere film di diverso genere, dalle avventure nello spazio al mondo fantasy e alla storia.

In particolare, l'attesa più grande si ha per 5 film, anche se in totale le uscite saranno circa 29. Siete curiosi di sapere quali sono? Scopriamolo insieme.

1. Spaceman (1 marzo)

Ispirato al romanzo "Il cosmonauta" di Jaroslav Kalfar, Spaceman è un film diretto da Johan Renck in uscita nel mese di marzo sulla piattaforma Netflix.

Al centro della storia si colloca l'astronauta Jakub, interpretato da Adam Sandler e da 6 mesi in viaggio nello spazio, e la moglie Lenka, impersonificata da Carey Mulligan.

Il rapporto tra i due rischia di incrinarsi in maniera definitiva proprio a causa della missione. Tuttavia, Jakub riceverà un regalo inaspettato da Hanus, un'antica creatura a bordo dell'astronave.

2. Damsel (8 marzo)

Tra i nuovi film in uscita nel mese di marzo non può non essere citato Damsel, che vede protagonista Millie Bobby Brown. Quest'ultima, in particolare, interpreta il ruolo della principessa Elodie, promessa sposa del principe Henry.

Tuttavia, l'amore tra i due non sarà destinato a durare, perché la famiglia reale di Henry deve ripagare un antico debito. Elodie si troverà quindi sola a fronteggiare un temibile drago. Riuscirà a sopravvivere?

3. Shirley, in corsa per la casa bianca (22 marzo)

Uno dei film più attesi su Netflix vede protagonista Regina King, interprete di Shirley Chisholm, prima deputata nera del congresso statunitense. Il film, in particolare, mostra il percorso che quest'ultima ha dovuto affrontare per poter raggiungere questo traguardo storico.

La campagna presidenziale di Shirley Chisholm, infatti, ha rappresentato una svolta epocale nel mondo politico americano, perché è stata la prima donna a candidarsi per un ruolo di primo piano nella scena politica statunitense

Ecco alcuni attori presenti nel cast:

• Christina Jackson

• Lance Reddick

• Lucas Hedges

• Terrence Howard

• André Holland

4. Irish Wish, un solo desiderio (15 marzo)

Tra i film in uscita nel mese di marzo si aggiunge Irish Wish, una rom-com fantasy americana diretta da Janeen Damian. La storia ruota attorno a Maddie, interpretata da Lindsay Lohan, che accetta di fare da damigella d'onore al suo ex fidanzato, promesso sposo alla sua migliore amica.

Tuttavia, a pochi giorni dalle nozze, Maddie inizia a desiderare di trovare l'uomo dei suoi sogni e si improvvisa nel ruolo della sposa. Accanto a lei però non ci sarà il suo ex compagno, ma uno sconosciuto che potrebbe stravolgere il suo futuro.

5. The Beautiful Game (29 marzo)

Tra le nuove uscite su Netflix nel mese di marzo non poteva non mancare un film drammatico. The Beautiful Game si concentra sul racconto della Homeless World Cup, una competizione per aiutare i senza tetto sparsi nella città.

I partecipanti alla gara dovranno raccogliere dei fondi, che verranno poi dati ai più bisognosi. Il regista Thea Sharrock, infatti, ha improntato il film sull'importanza di dedicarsi ai bisogni altrui.

