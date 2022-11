Sei da action thriller o da commedia romantica? Ti piace guardare documentari per apprendere cose nuove oppure spegnere la mente e farti delle sane risate? Qualunque sia il tuo genere, abbiamo per te una lista di 5 film presenti nella library di Netflix per tutti i gusti. Buona visione!

Jaula

Thriller psicologico made in Spagna, il film ha per protagonisti Simon e Paula, una coppia che sta rincasando dopo una cena di amici, sulla strada di casa si imbattono in una bambina che si aggira sulla carreggiata della strada. Decidono di portarla in ospedale e denunciare il ritrovamento alla polizia, che però non risulta tra le persone scomparse. Mentre è sotto osservazione, i medici scoprono che Clara (questo è il nome che le è stato dato in attesa di conoscere la sua identità) è affetta da mutismo perenne. Simon e Paul decidono di prendersene cura, ma una volta a casa la bambina manifesta strani comportamenti.

Lasciarsi un giorno a Roma

Commedia sentimentale ambientata nella Città Eterna. Tommaso (interpretato da Edoardo Leo, che firma anche la regia del film), è uno scrittore che condivide col suo amico Umberto (Stefano Fresi), un momento di crisi con le rispettive compagne. Oltre ai romanzi, Tommaso cura una rubrica per una rivista femminile sotto lo pseudonimo di Marquez. Il caso vuole che la sua fidanzata Zoe scriva a Marquez per avere consigli su come lasciare il proprio partner. È l’occasione per Tommaso di saperne di più sulla decisione di Zoe, e si serve della corrispondenza per recuperare il rapporto.

Nella Mente di un Gatto

Credevate di sapere tutti sul conto dei gatti? Questo documentario vi rivelerà le ultime scoperte condotte dai ricercatori sul comportamento e le attitudini dei morbidi felini. Dovrete rivedere molti dei luoghi comuni e delle vostre convinzioni personali, a cominciare dal fatto che i gatti non siano addestrabili o in grado di performare in spettacoli circensi. Ma soprattutto, curateli e coccolateli, perché in passato la sopravvivenza stessa della specie umana fu minacciata dalla loro carenza.

Murder Mistery

Jennifer Aniston e Adam Sandler in un Action Comedy elettrizzante e divertente. Nick Splitz, agente di polizia, e sua moglie Audrey sono in viaggio verso l’Europa. Mentre il marito dorme, quest’ultima fa la conoscenza di Charles Cavendish, un miliardario che rimane affascinato dalla sua bellezza e la invita a salpare sul suo yacht personale, in compagnia di altri ospiti. Una sera, un urlo fa accorrere i passeggeri fuori dalle loro stanze. Un omicidio è stato consumato, e la vittima è lo zio di Cavendish. Per una discriminazione che penalizza i “forti”, Nick e Audrey (gli americani) sono tra i principali accusati. Inizia una fuga dalla polizia attraverso i paesi del Vecchio Continente, alla ricerca del vero colpevole.

Baby Driver – Il Genio della Fuga

Una pellicola adrenalinica con rally impossibili e acrobazie automobilistiche impensabili, con Kevin Spacey e Jamie Foxx. Il giovane Baby è un enfant prodige del volante che aiuta il boss Doc a fuggire dalle rapine. Il segreto del suo talento è l’acufene, un difetto uditivo che compensa ascoltando musica incessantemente, utile soprattutto per concentrarsi quando guida e deve seminare le macchine della polizia. La vita criminale lo entusiasma, ma quando fa la conoscenza e si innamora di Debora, Baby immagina una vita diversa. Doc, però, è ostile ai suoi progetti, e farà di tutto per tenerlo con sé.