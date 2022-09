Il lungo processo tra Johnny Depp e Amber Heard, si è rivelato essere un perfetto caso mediatico come non se ne vedevano da tanto tempo, uno di quelli che ha tenuto banco tra trasmissioni e siti di informazione di tutto il mondo.

La battaglia legale tra i due attori ha appassionato così tante persone che in questi mesi si sono dispiegate in teorie, opinioni e prese di posizione in base a ciò che veniva discusso in aula e, proprio dall'aula del tribunale, diventata a un certo punto una sorta di palcoscenico, ora questa vicenda passa allo streaming.

Ebbene sì, il processo Depp-Heard diventa un film. Ecco tutte le informazioni che abbiamo su quando esce, dove vederlo, da chi sarà composto il cast e soprattutto chi interpreterà i due ruoli principali, ovvero quello di Depp e della ormai ex moglie.

Johnny Depp e Amber Heard, il processo diventa un film: quando esce

Si pensava che la lunga battaglia a suon di leggi e risarcimenti tra Depp e la Heard fosse stata già abbastanza sotto i riflettori, ma in fin dei conti stiamo parlando di uno degli attori più pagati di Hollywood e della sua ex consorte, attrice anche lei, poteva quindi, l'intera faccenda, non trasformarsi in un vero e proprio film?

Ecco allora che, a quanto pare, si ha già una data d'uscita. La pellicola infatti sarà disponibile per la visione già dal 30 settembre 2022. Una produzione, possiamo dire davvero celere, considerando che il processo si è concluso appena il giugno scorso. Probabilmente per sfruttare la memoria ancora "fresca" degli eventi.

Come si chiamerà e dove vederlo

Il film ha ovviamente anche un titolo, si chiamerà "Hot Take: The Depp/Heard Trail" probabilmente in riferimento alle opinioni a caldo dell'opinione pubblica e degli esperti di giurisprudenza e di cinema, in riferimento al "trail", al "sentiero" processuale e anche privato che hanno percorso uno contro l'altro i due attori.

Il film, come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, sarà trasmesso in streaming su Tubi, un servizio della Fox ancora non disponibile per il pubblico italiano. Almeno per il momento quindi, il Bel Paese si dovrà accontentare del commentario di chi lo vedrà in lingua originale.

Inutile dirlo, ma come è già successo all'epoca del processo infatti, su piattaforme come YouTube o TikTok si prevedono già tantissimi video di fan e curiosi che si trasformeranno in critici improvvisati.

Cosa sappiamo sugli attori del cast

Ma chi sono gli attori che sono stati scelti per interpretare a loro volta gli attori protagonisti del processo? Anche in questo caso abbiamo già una risposta. A interpretare le due parti principali ci sono Mark Hapka, che presta il volto a Johnny Depp e Megan Davis, che presta il suo ad Amber Heard.

Abbiamo anche i nomi degli attori che faranno le parti di due altre importantissime figure legate al processo, quelle degli avvocati. Il cast è quindi composto anche da Melissa Marty, nei panni dell'avvocato Camille Vasquez, l'apprezzatissimo legale di Depp e Mary Carrig, in quelli di Elaine Bredehoft, legale scelto dalla Heard.