Se ami il brivido, ecco 10 film psicologici e introspettivi da non perdere su Netflix

Ami i film psicologici che ti arrovellano la mente? Ecco 10 film da non perdere su Netflix, per emozionarsi e riflettere.

Netflix offre un palinsesto molto ricco per chi ama il cinema e le serie tv. La piattaforma streaming diventata un colosso è presente in oltre 190 Paesi nel mondo e consente di fruire di una miriade di contenuti, dalle pellicole alle serie tv, dai documentari ai manga.

Inoltre, per chi ama un determinato genere, è possibile filtrare il contenuto in base al genere che si preferisce e decidere su una vasta scelta. I film psicologici sono uno dei generi più amati, i registi che hanno dato vita a pellicole diventate dei cult sono tra i più apprezzati sulla scena cinematografica e su Netflix c'è la possibilità di vederli acquistando un semplice abbonamento mensile dovunque si voglia e in qualunque momento.

10 film psicologici da non perdere

Un film psicologico ha il potere di giocare con la mente dello spettatore, interrogarlo su ciò che fino a quel momento erano le sue convinzioni. La suspense, il brivido e lo stupore sono solo alcune delle caratteristiche che distinguono questo tipo di film. Di seguito, si propone una lista di 10 film psicologici da non perdere.

1 Gone girl

Quando si parla di thriller, David Fincher è un maestro. E infatti non delude in questa pellicola diventata un cult per gli amanti del genere. Il cast è spettacolare: Ben Affleck e Rosamund Pike sono i protagonisti che interpretano una coppia apparentemente perfetta. Ma a tratto lei sparisce nel nulla e tutto crolla.

2 Zodiac

Anche in questo caso si tratta di un'opera di David Fincher. La trama prende spunto da una storia realmente accaduta. E anche in questo caso, il cast non delude le aspettative: Robert Downey Jr. (che rientra tra i vincitori dell'Oscar 2024), Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal. Ambientata a San Francisco, un killer spietato miete una vittima dopo l'altra negli anni 60 e 70, il film svela pian piano le carte della mente dell'assassino.

3 1922

Questa volta il regista è Zak Hilditch, che si rifà a Stephen King, lo scrittore maestro dell'horror. La pellicola è, infatti, un riadattamento dell'omonimo film. Al centro della trama troviamo una famiglia infelice e un assassinio che scopre tutte le insicurezze della mente del protagonista.

4 Premonitions

Con uno straordinario Antony Hopkins e Colin Farrell, un serial killer ha il dono di sapere in anticipo cosa accade. Sfrutta questo dono per uccidere le persone che stanno per morire. Grazie all'aiuto di uno psichiatra che condivide lo stesso dono del killer, l'FBI cerca di anticiparne le mosse.

5 Mystic River

Un film diventato un vero e proprio cult. Clint Eastwood è il regista di questo thriller psicologico che ha come protagonisti Sean Penn e Kevin Bacon. Un gruppo di ragazzini dopo 25 anni si ritrova a rivivere un evento traumatico, la figlia di uno di loro viene rapita e uccisa e tutti sono potenziali colpevoli.

6 The Game

Anche in questo caso David Fincher si riconferma il maestro del thriller. Protagonista della pellicola è un impiegato, interpretato da Michael Douglas, che, spinto dal fratello, organizza giochi ambigui in un club che, però, si spingeranno ben oltre il limite

7 La donna alla finestra

Amy Adams interpreta una donna che non esce mai di casa, l'unico contatto che ha con l'esterno è la finestra, da cui vede compiersi un omicidio. Ma questo avvenimento non viene mai ripreso dalle tv e dalla polizia. Pertanto, la protagonista inizia a chiedersi se sia realmente accaduto

8 True story

Ispirato dalla storia di Christian Longo, realmente accaduta, che è un criminale che ha ucciso sua moglie e i figli, il film racconta il legame tra il detenuto e un giornalista del New York Times.

9 Fractured

Una caduta della loro figlia costringe una coppia a recarsi in ospedale. Entra solo la madre con la figlia in ospedale, ma quando il padre, che è restato fuori in sala d'attesa, cerca notizia, l'ospedale sostiene di non aver mai visto sua figlia e sua moglie.

10 Il talento di Mr. Ripley

Un uomo assetato di successo fa qualsiasi cosa pur di arrivare al suo obiettivo, persino commettere omicidi. Ambientato in Italia, il cast è composto da Jude Law, Matt Damon e Gwyneth Paltrow.